Белла Хадід повернула в моду пухнасті навушники

Супермодель поєднувала модний тренд із джемпером з принтом тай-дай

Знаменита модель Белла Хадід запостила в Instagram кілька знімків, зроблених під час її прогулянки Нью-Йорком. І заразом продемонструвала, як поєднувати відразу кілька модних трендів з 1990-х.

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Один із них – пухнасті навушники, кумедна альтернатива шапці взимку. Раніше навушники були пухнастими лише частково, проте модель, яку продемонструвала Белла – повністю оброблені хутром яскраво-синього кольору.

Хадід доповнила образ кислотно-зеленим джемпером з модним принтом тай-дай, ще одним трендом минулих років.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

І чорним стьобаним жилетом бренду Big Smith 1980-х років. Подібний жилет нині дуже популярний у модниць, проте придбати його нелегко, і треба думати, що після нових фотографій Белли, він стане ще популярнішим.

Втім, Белла відома своєю любов'ю до ретро-одягу. До речі, знімки були зроблені в одного з найвідоміших магазинів вінтажної моди, який відвідують багато зірок.

Раніше модель писала в Instagram, що вирушає на святковий шопінг, але не для себе, а для благодійної організації, якій вона допомагає. Папараці вдалося сфотографувати знаменитість, коли вона заходила до універмагу Target за додатковою партією іграшок.