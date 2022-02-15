Белла Хадид показала самый откровенный образ весны 2022 года

Топ в сетку едва прикрывал грудь знаменитости.

25-летняя супермодель Белла Хадид поделилась в своем Instagram с почти 50 миллионами подписчиков фото из рекламного кампейна Michael Kors. На американской модели палестинского происхождения был короткий топ в сетку с длинными рукавами, едва прикрывавший тело знаменитости.

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К образу Белла добавила "морские" аксессуары, черную сумочку и юбку миди с низкой посадкой, которая возвращается в моду 2022 года. Волосы Хадид собрала в хвост. А на лице был "свежий" легкий макияж.

"Настоящая русалка", "ты выглядишь просто непревзойденно", "королева моря!", — пишут подписчики Беллы Хадид, которых поразил довольно откровенный аутфит знаменитости, под ее новой публикацией.

[ + – ] Откровенный образ Беллы Хадид

Ранее Фокус писал о возвращении моды начала 2000-х. Белла Хадид примеряла спортивный образ, который был в моде около 20 лет назад. Тем самым восстановив интерес к спортивным костюмам.

Напомним, как прошло свидание Беллы Хадид и ее возлюбленного, арт-директора Марка Калмана. Пара посетила приют для бездомных и помогла сортировать обеды для нуждающихся.