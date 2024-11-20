Как сделать зимний гардероб ярким — советы стилистки

Зимний сезон, холода, уютные свитера, пуховые куртки... и, конечно же, вечный вопрос, как выглядеть стильно и модно.

Зима часто становится сезоном модной рутины: мы выбираем базовые темные цвета, простые фасоны и вещи, которые "подходят ко всему". Но кто сказал, что теплая одежда не может быть стильной? Стилист Елена поделилась простыми идеями, как освежить зимний гардероб, добавив всего несколько ярких деталей.

Шарфы и платки

Так, стилистка рекомендует разбавить свой зимний образ благодаря акцентным дополнениям, которыми в холодное время спокойно могут быть шарф, или платок. Стилистка объясняет, что конечно речь идет не о черном цвете, а о яркой палитре. Так, она советует добавить яркий акцент к вашему образу с помощью шарфа с принтом или насыщенным цветом, например, бордовый, зеленый, синий или даже желтый.

"Лайфхак: Если ваша верхняя одежда однотонная, выбирайте шарф с узором. А если пальто или куртка имеют принт — добавьте шарф в нейтральном цвете для баланса", — посоветовала стилист.

Яркие шапки

Кроме этого, стилистка советует добавить в гардероб шапку нестандартного цвета или фактуры.

"Вязаные шапки с объемной текстурой сейчас в тренде, и они легко добавляют интересный акцент в любой зимний образ. Но помните, что шапка должна быть пропорциональна чертам вашего лица", — пояснила Елена.

Перчатки и сумки

Перчатки — это не только о тепле, но и о стиле! Поэтому, по словам стилистки, именно они могут стать яркими акцентами в зимних образах.

"Добавьте пару с декоративными деталями: вышивкой, пуговицами или даже интересным кроем. А сумка может быть ярким акцентом, который сделает образ более выразительным. Мой выбор этой зимой — красные перчатки и сумка из фактурной кожи", — рассказала стилист.

Объемные украшения

Также Елена советует добавить крупные серьги из гладкого металла или брошь, если носите пальто.

"Это маленькая деталь, которая сделает ваш образ индивидуальным. Выбирайте украшения, которые можно носить поверх свитера или шарфа и не пихайте шубу в трусы. Напоминаю, что тоненькие цепочки и маленькие броши мы на такие плотные вещи не надеваем. Детали — это ваш способ избежать однообразия в образах и подчеркнуть собственную индивидуальность. Маленькие акценты, которые вы добавляете, меняют общее восприятие стиля. Вы можете оставить свой гардероб базовым, но детали сделают его интересным и неповторимым", — резюмировала стилист.

Напомним, ранее мы писали, про 9 альтернативных головных уборов на зиму.

Кроме этого, Фокус писал, о 7 альтернативных вариантах верхней одежды, которые заменят пуховик.