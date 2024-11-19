7 альтернативных вариантов верхней одежды, которые заменят пуховик

Последний месяц осени подходит к своему завершению, а отметка на градуснике опускается все ниже. Синоптики прогнозируют, что вскоре Украину заснежит, а это означает лишь одно, время доставать свою зимнюю одежду из шкафа. Стилистка рассказала, какие модель верхней одежды для женщин будут в моде этой зимой.

Пуховик — это лишь один из вариантов для зимы, но далеко не единственный! Если вы хотите выглядеть стильно и оставаться в тепле, тогда всегда можно найти альтернативные варианты на замену верхней одежды, поэтому не обязательно покупать пуховик. Стилист Елена рассказала, каким вариантам можно отдать предпочтение.

Пальто с манишкой или тоненькой курткой

По словам стилистки, в тренде остается многослойность, которая является хорошим союзником в мороз. Поэтому в качестве альтернативы можно вместо пуховика надеть тоненькую куртку поверх которой оверсайз пальто.

"Легкая утепленная куртка или манишка под пальто добавляет тепла, сохраняя элегантность", — объясняет стилист.

Шерстяное пальто

Преимущественно пальто привыкли воспринимать как одежду на весну-осень, но на самом деле, это идеальная альтернатива зимнему пуховику. Стилист Елена отмечает, что классика всегда актуальна, поэтому спокойно на прохладную погоду можете выбрать пальто с составом шерсти от 70%, которое будет гарантировать вам тепло и комфорт.

"Добавляйте к образу теплые свитера или жилеты, чтобы чувствовать уют даже в холодные дни", — добавила стилист.

Парка

Вместо привычного всем пуховика также можно выбрать парку. Это тот самый вариант в котором сохраняется практичность и стиль в одновременно. Как пояснила стилист, натуральный мех в парках давно неактуален — это неэтично и устарело, искусственный мех тоже теряет популярность. Поэтому она советует лучше выбрать современные минималистичные модели из высокотехнологичных материалов, которые обеспечивают тепло и комфорт.

Дубленка

Еще одной идеальной заменой пуховика является дубленка. По словам стилистки, это вариант верхней одежды на зиму о тепле и роскоши. Она добавила, что дубленка может быть с классическим коротким мехом или объемным искусственным, в любом случае это стильный и практичный выбор для морозной зимы.

Шуба из искусственного меха

Теплый, экологичный и модный вариант на зиму, по словам стилистки, может быть шуба из искусственного меха. По ее словам, шубы из искусственного меха подходят для любых погодных условий и добавляют яркости вашим образам.

Шуба из объемной шерсти

Роскошный и трендовый выбор на ближайшие годы — это также шуба из объемной шерсти. Стилист Елена объяснила, что этот вариант выглядит эффектно, греет даже в мороз и добавляет особого шарма зимним образам.

Шерстяное пальто-пиджак

Еще одной альтернативой верхней зимней одежды может быть шерстяное пальто-пиджак. Стилист добавила, что этот вариант идеально подойдет для тех, кто водит авто.

"В прохладные дни дополните его манишкой или шарфом. Это отличное решение для межсезонья или теплой зимы, когда хочется выглядеть стильно и сдержанно", — резюмировала стилист.

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