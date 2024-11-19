7 альтернативних варіантів верхнього одягу, які замінять пуховик

Останній місяць осені підходить до свого завершення, а позначка на градуснику опускається все нижче. Синоптики прогнозують, що незабаром Україну засніжить, а це означає лише одне, час діставати свій зимовий одяг з шафи. Стилістка розповіла, які модель верхнього одягу для жінок будуть в моді цієї зими.

Пуховик – це лише один із варіантів для зими, але далеко не єдиний! Якщо ви хочете виглядати стильно й залишатися в теплі, тоді завжди можна знайти альтернативні варіанти на заміну верхнього одягу, тому не обов'язково купувати пуховик. Стилістка Олена розповіла, яким варіантам можна надати перевагу.

Пальто з маніжкою або тоненькою курткою

За словами стилістки, в тренді залишається багатошаровість, яка є гарним союзником у мороз. Тому як альтернативу можна замість пуховика одягти тоненьку куртку поверх якої оверсайз пальто.

"Легка утеплена куртка чи маніжка під пальто додає тепла, зберігаючи елегантність", — пояснює стилістка.

Вовняне пальто

Переважно пальто звикли сприймати як одяг на весну-осінь, але насправді, це ідеальна альтернатива зимовому пуховику. Стилістка Олена наголошує, що класика завжди актуальна, тому спокійно на прохолодну погоду можете обрати пальто зі складом вовни від 70%, яке гарантуватиме вам тепло та комфорт.

"Додавайте до образу теплі светри чи жилети, щоб відчувати затишок навіть у холодні дні", — додала стилістка.

Парка

Замість звичного всім пуховика також можна обрати парку. Це той самий варіант в якому зберігається практичність і стиль одночасно. Як пояснила стилістка, натуральне хутро в парках давно неактуальне – це неетично й застаріло, штучне хутро теж втрачає популярність. Тому вона радить краще обрати сучасні мінімалістичні моделі з високотехнологічних матеріалів, які забезпечують тепло та комфорт.

Дублянка

Ще однією ідеальною заміною пуховика є дублянка. За словами стилістки, це варіант верхнього одягу на зиму про тепло та розкіш. Вона додала, що дублянка може бути з класичним коротким хутром чи об’ємним штучним, у будь-якому випадку це стильний і практичний вибір для морозної зими.

Шуба зі штучного хутра

Теплий, екологічний і модний варіант на зиму, за словами стилістки, може бути шуба зі штучного хутра. За її словами, шуби зі штучного хутра підходять для будь-яких погодних умов і додають яскравості вашим образам.

Шуба з об’ємної вовни

Розкішний і трендовий вибір на найближчі роки — це також шуба з об'ємної вовни. Стилістка Олена пояснила, що цей варіант виглядає ефектно, гріє навіть у мороз та додає особливого шарму зимовим образам.

Вовняне пальто-піджак

Ще однією альтернативою верхнього зимового одягу може бути вовняне пальто-піджак. Стилістка додала, що цей варіант ідеально підійде для тих, хто водить авто.

"У прохолодні дні доповніть його маніжкою чи шарфом. Це чудове рішення для міжсезоння або теплої зими, коли хочеться виглядати стильно й стримано", — резюмувала стилістка.

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