Не лише бургунді та сірий: які кольорові комбінації будуть мати стильний вигляд у холодну пору

Як поєднувати головні кольори осені між собою та які трендові комбінації сезону мають по-справжньому "дорогий" вигляд? Читайте більше в матеріалі.

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Листя давно змінило свій колір на жовтий, червоний, помаранчевий. Значить і нам час переглянути власний гардероб і додати нових кольорових комбінацій. Стилістка Яна Ткаченко спеціально для Фокусу розповіла про стильні осінні кольорові поєднання, які допоможуть мати сучасний вигляд в цьому сезоні.

Бургунді + сірий

Ця смілива кольорова палітра ідеально підходить для тих, хто прагне підкреслити свій стиль у тренді та унікальне почуття моди. Але, за словами стилістки, бургунді може додавати віку. Якщо такий ефект не бажаний, впроваджуйте його за допомогою аксесуарів — сумка, шарф, шкарпетки, манікюр чи колір помади

Темно-синій + гірчично-жовтий

Глибоке багатство темно-синього кольору додає відчуття вишуканості, а яскравий відтінок гірчично-жовтого вносить у суміш грайливий і сучасний відтінок. За словами Яни Ткаченко, ця смілива кольорова палітра ідеально підходить для тих, хто хоче наповнити свій осінній стиль несподіваною ноткою.

Смарагдовий зелений + помаранчевий

Смарагдово-зелений і темно-помаранчевий об’єднуються, щоб створити приголомшливе поєднання кольорів на цю осінь. Стилістка наголошує, що глибокі, насичені тони смарагдово-зеленого викликають відчуття розкоші та вишуканості, тоді як теплі, вогняні відтінки горілого апельсина додають нотку сміливості та енергії.

Фіолетовий + бірюзовий

Несподіване, але елегантне поєднання кольорів. Королівські відтінки фіолетового додають статусності, а холодні та заспокійливі відтінки бірюзового — сучасності. Як пояснила Яна Ткаченко, разом ці кольори досягають ідеального балансу між сміливістю та вишуканістю, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто прагне виразити свій осінній стиль.

Бежевий + коричневий

Класика, яку можна використати цієї осені. Стилістка наголошує, що бежевий і коричневий стануть ідеальним дуетом. Ці нейтральні тони випромінюють вишуканість і елегантність, створюючи позачасовий образ, який ніколи не вийде з моди.

Теплі й землисті відтінки бежевого й коричневого можна легко поєднувати з будь-яким іншим кольором — блакитним, молочним, синім, помаранчевим. Це робить їх неймовірно універсальними. Незалежно від того, чи ви виберете затишний светр бежевого кольору чи витончену пару темно-коричневих штанів

Тауп + білий

Щоб отримати більш сучасний і свіжий погляд на осінню моду, стилістка радить подумати про шикарне поєднання холодного білого та холодного бежевого кольору тауп. Тауп — представник холодного відтінку бежевого, де ви побачите сірий підтон. Це вишукане поєднання, і ви точно буде в центрі уваги

Незалежно від того, чи ви обираєте пальто кольору тауп в поєднанні з білими аксесуарами, чи навпаки, ця палітра обов’язково забезпечить незабутнє враження, пояснює Яна Ткаченко.

Коричневий + денім

Тепер давайте зануримося в багате й універсальне поєднання коричневого й темного деніму. Глибокі та землисті тони коричневого кольору привнесуть у ваш осінній гардероб відчуття тепла та затишку, а незмінна привабливість темного деніму додасть класичного відтінку вашому загальному образу.

Яна Ткаченко додає, що підняти градус ваших образів, зможуть нові кольори та поєднання.

"Не весь час же ж носити чорне та сіре!!! Експериментуйте, розважайтеся, урізноманітнюйте свою кольорову палітру та дозвольте своєму стилю говорити саме про вас", — резюмувала стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно доглядати за шкірою восени в домашніх умовах: поради експертки.

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