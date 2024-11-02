Це необхідно кожній жінці - як правильно доглядати за шкірою восени в домашніх умовах: поради експертки

Тетяна Мачуха поділилася з Фокусом порадами для жінок та розповіла, як правильно в домашніх умовах доглядати за своєю шкірою в осінній сезон. Косметологиня поділилася детальною інструкцією, що варто мати в арсеналі свого щоденного догляду.

Related video

Осінь – перехідний сезон, що викликає стрес для шкіри через різкі зміни температури, вітряні дні та початок опалювального сезону. У цей час шкіра потребує особливої уваги та адаптації догляду. Косметологиня Тетяна Мачуха спеціально для Фокусу розповіла, як правильно доглядати за шкірою восени вдома, щоб зберегти її здоров'я та красу.

Чому осінній догляд особливий?

Восени шкіра стикається зі значними змінами: різке похолодання, сильні вітри і сухе повітря в приміщеннях можуть призвести до зневоднення шкіри та загострення дерматологічних проблем. У цей період шкірний бар’єр слабшає, що знижує імунітет шкіри та підвищує її чутливість. Тому варто переосмислити свій щоденний догляд.

Експертка радить у цей сезон переходити на засоби з більш щільною текстурою, які забезпечують глибоке живлення та створюють бар'єр від зовнішніх агресорів (подразників).

"Важливо також підтримувати гідро-ліпідний баланс шкіри. Для цього підходять креми з маслами, фіто-комплексами та компонентами із захисними й заспокійливими властивостями", – пояснила Тетяна Мачуха.

За її словами восени, необхідно змінити літні легкі текстури на більш поживні засоби. Крім того, косметику на більш холодні пори року можна поєднати. Восени та взимку зазвичай використовують схожі продукти, тому не потрібно кардинально змінювати догляд із приходом морозу. Основні складники, на які варто звернути увагу восени, за словами Тетяни Мачухи, це фіто-комплекси, масла, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Вони допоможуть підвищити стресостійкість шкіри та захистити її від зовнішніх подразників.

Крім того, додала косметолог, люди з типом шкіри, яка має схильністю до пігментації, акне тощо – можуть додати восени до свого домашнього догляду продукти з ретинолом для вирішення більш глибших і серйозніших проблем. Вона наголосила, що важливо перед використанням таких продуктів проконсультуватись з фахівцем аби не спровокувати радикальних змін догляду за шкірою. Фахівці з професійними поради зможуть порадити правильні продукти, що відповідатимуть не тільки типу, а й стану шкіри восени.

"Найпоширенішою помилкою є вибір засобів без консультації з фахівцем. Самостійне призначення косметики часто призводить до неправильного догляду, оскільки людина може помилково визначити засіб для свого типу шкіри", – пояснює експертка.

Чи потрібно використовувати SPF восени?

Не зважаючи на те, що сонце восени менш активне, ультрафіолетове випромінювання все одно впливає на шкіру. Тетяна Мачуха наголошує на важливості використання сонцезахисних засобів протягом всього року.

"Восени можна перейти на засоби з менш високим фактором захисту, наприклад, SPF 30 замість SPF 50. Людям зі схильністю до пігментації рекомендується ж користуватись вищим рівнем захисту протягом всього календарного року", – наголошує косметологиня.

За словами Тетяни Мачухи, чутлива або схильна до алергій шкіра потребує особливої уваги у виборі косметики. Тому у таких випадках експертка радить проконсультуватись з фахівцем перед використанням інноваційних засобів з новими, ще не протестованими компонентами. Восени шкіра більш вразлива, тому до вибору догляду варто ставитись відповідально. Краще обрати перевірені професійні засоби. Це допоможе уникнути подразнень та зберегти шкіру здоровою в осінньо-зимовий період.

Додаткове зволоження та захист

Додаткові зволожуючі засоби є важливими під час осіннього догляду. Кожен повинен визначати такі продукти індивідуально, оскільки все залежить від конкретних потреб. Скажімо, до них можна віднести сироватку чи, наприклад, маска.

"Якщо ваша шкіра особливо чутлива або схильна до подразнень, рекомендується додати в догляд засоби з заспокійливими властивостями. Ці продукти допоможуть зменшити негативний вплив стресових факторів та відновити шкіру", — пояснила Тетяна Мачуха.

Професійний догляд у косметолога та домашні процедури мають працювати в тандемі, наголошує експертка. Після такої процедури як пілінги або інші травматичні методики, обов’язково варто узгодити домашній догляд із косметологом. Це допоможе підготувати шкіру до процедури, а також підтримати її після.

Губи та руки – це зони, які найбільше страждають восени через різкі зміни погоди. Тому для догляду за губами експертка радить робити скрабування, щоб прибрати відмерлі клітини шкіри. Важливо також використовувати зволожуючі бальзами з маслами або воском для запобігання потріскуванню. Для рук – живильні креми та процедури з парафіном, які допомагають захистити шкіру та зберегти її м’якість.

Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити своїй шкірі належний догляд і комфорт навіть у найстресовіший для неї перехідний період.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 4 продукти, які не можна їсти жінкам після 40.

Крім цього, Фокус писав, про топ 6 найгірших продуктів, які зневоднюють шкіру і призводять до появи зморщок.