Это необходимо каждой женщине — как правильно ухаживать за кожей осенью в домашних условиях: советы эксперта

Татьяна Мачуха поделилась с Фокусом советами для женщин и рассказала, как правильно в домашних условиях ухаживать за своей кожей в осенний сезон. Косметолог поделилась подробной инструкцией, что стоит иметь в арсенале своего ежедневного ухода.

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Осень — переходный сезон, вызывающий стресс для кожи из-за резких изменений температуры, ветреных дней и начала отопительного сезона. В это время кожа требует особого внимания и адаптации ухода. Косметолог Татьяна Мачуха специально для Фокуса рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью дома, чтобы сохранить ее здоровье и красоту.

Почему осенний уход особенный?

Осенью кожа сталкивается со значительными изменениями: резкое похолодание, сильные ветры и сухой воздух в помещениях могут привести к обезвоживанию кожи и обострению дерматологических проблем. В этот период кожный барьер ослабевает, что снижает иммунитет кожи и повышает ее чувствительность. Поэтому стоит переосмыслить свой ежедневный уход.

Эксперт советует в этот сезон переходить на средства с более плотной текстурой, которые обеспечивают глубокое питание и создают барьер от внешних агрессоров (раздражителей).

"Важно также поддерживать гидро-липидный баланс кожи. Для этого подходят кремы с маслами, фито-комплексами и компонентами с защитными и успокаивающими свойствами", — пояснила Татьяна Мачуха.

По ее словам осенью, необходимо сменить летние легкие текстуры на более питательные средства. Кроме того, косметику на более холодные времена года можно совместить. Осенью и зимой обычно используют похожие продукты, поэтому не нужно кардинально менять уход с приходом мороза. Основные составляющие, на которые стоит обратить внимание осенью, по словам Татьяны Мачухи, это фито-комплексы, масла, витамины, минералы и антиоксиданты. Они помогут повысить стрессоустойчивость кожи и защитить ее от внешних раздражителей.

Кроме того, добавила косметолог, люди с типом кожи, которая имеет склонностью к пигментации, акне и т.д. — могут добавить осенью к своему домашнему уходу продукты с ретинолом для решения более глубоких и серьезных проблем. Она отметила, что важно перед использованием таких продуктов проконсультироваться со специалистом, чтобы не спровоцировать радикальных изменений ухода за кожей. Специалисты с профессиональными советы смогут посоветовать правильные продукты, соответствующие не только типу, но и состоянию кожи осенью.

"Самой распространенной ошибкой является выбор средств без консультации со специалистом. Самостоятельное назначение косметики часто приводит к неправильному уходу, поскольку человек может ошибочно определить средство для своего типа кожи", — объясняет эксперт.

Нужно ли использовать SPF осенью?

Несмотря на то, что солнце осенью менее активное, ультрафиолетовое излучение все равно влияет на кожу. Татьяна Мачуха подчеркивает важность использования солнцезащитных средств в течение всего года.

"Осенью можно перейти на средства с менее высоким фактором защиты, например, SPF 30 вместо SPF 50. Людям со склонностью к пигментации рекомендуется же пользоваться высоким уровнем защиты в течение всего календарного года", — отмечает косметолог.

По словам Татьяны Мачухи, чувствительная или склонная к аллергии кожа требует особого внимания в выборе косметики. Поэтому в таких случаях эксперт советует проконсультироваться со специалистом перед использованием инновационных средств с новыми, еще не протестированными компонентами. Осенью кожа более уязвима, поэтому к выбору ухода стоит относиться ответственно. Лучше выбрать проверенные профессиональные средства. Это поможет избежать раздражений и сохранить кожу здоровой в осенне-зимний период.

Дополнительное увлажнение и защита

Дополнительные увлажняющие средства являются важными во время осеннего ухода. Каждый должен определять такие продукты индивидуально, поскольку все зависит от конкретных потребностей. Скажем, к ним можно отнести сыворотку или, например, маска.

"Если ваша кожа особенно чувствительна или склонна к раздражениям, рекомендуется добавить в уход средства с успокаивающими свойствами. Эти продукты помогут уменьшить негативное влияние стрессовых факторов и восстановить кожу", — пояснила Татьяна Мачуха.

Профессиональный уход у косметолога и домашние процедуры должны работать в тандеме, отмечает эксперт. После такой процедуры как пилинги или другие травматические методики, обязательно стоит согласовать домашний уход с косметологом. Это поможет подготовить кожу к процедуре, а также поддержать ее после.

Губы и руки — это зоны, которые больше всего страдают осенью из-за резких изменений погоды. Поэтому для ухода за губами эксперт советует делать скрабирование, чтобы убрать отмершие клетки кожи. Важно также использовать увлажняющие бальзамы с маслами или воском для предотвращения потрескивания. Для рук — питательные кремы и процедуры с парафином, которые помогают защитить кожу и сохранить ее мягкость.

Следуя этим советам, вы сможете обеспечить своей коже должный уход и комфорт даже в самый стрессовый для нее переходный период.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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