Топ-6 худших продуктов, которые обезвоживают кожу и приводят к появлению морщин

Обработанные продукты быстрее и легче использовать, чем цельные продукты, которые вы должны еще приготовить. Но обычно эти продукты содержат много сахара, соли, вредных добавок и мало необходимых питательных веществ, что не очень хорошо сказывается как на здоровье, так и на внешности.

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Когда мы думаем о вредных для кожи продуктах, особенно о тех, которые могут вызвать обезвоживание и потерю коллагена, обработанные продукты часто находятся в самой верхней части списка. Высокий уровень сахара в них вызывает гликацию, которая повреждает коллаген, отвечающий за сохранение молодости и эластичности кожи. Между тем, содержание соли в обработанных продуктах может лишить вашу кожу столь необходимого увлажнения. О вредных обработанных продуктах, которые со временем могут привести к появлению морщин, пишет She Finds.

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Пончики и выпечка

Пончики и подобная выпечка содержат очень много сахара и сделаны из белой муки, богатой рафинированными углеводами, что может повысить уровень сахара в крови. Кроме того, эти лакомства могут вызвать воспаление, которое связано с проблемами кожи, такими, как акне, экзема и розацеа.

Сосиски

Сосиски богаты обезвоживающим натрием и вредными жирами, а также консервантами и добавками, такими, как нитраты и нитриты, связанные с воспалением. Если вы едите хот-дог, то также добавляете в свой рацион булочку — рафинированные углеводы, получая не так много необходимых витаминов и минералов.

Жареная пища

Продукты, которые жарятся во фритюре в масле, часто содержат транс- и насыщенные жиры, которые могут привести к воспалению. Если пища сладкая и жареная, то сахар, содержащийся в ней, приводит к скачкам инсулина, которые могут усугубить акне и другие проблемы с кожей, а также быстрее истощить коллаген. Во время жарки также могут образовываться соединения, вызывающие окислительный стресс в организме, который может повредить клетки кожи.

Конфеты

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Конфеты часто полностью состоят из сахара с небольшим количеством питательных веществ или вообще без них. Такое высокое содержание сахара вызывает скачки инсулина, воспаление и может быстрее расщеплять коллаген в коже.

Еда с искусственным красителем

В следующий раз, когда вы столкнетесь с конфетами или глазурью цвета, который бросает вызов природе, остановитесь и подумайте о том, как искусственный краситель, используемый для изготовления этой пищи, может привести к окислительному стрессу, воспалению и даже гормональным сбоям, вызывающим проблемы с кожей.

Молоко

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Молоко не находится на том же уровне, что и некоторые другие обработанные продукты. Несмотря на то, что оно обычно пастеризовано, содержание в нем питательных веществ, включая кальций и витамин D, придает ему более здоровую репутацию. Но молочные продукты, в частности молоко, не всегда полезны для нашей кожи. Они могут вызвать воспаление и повысить уровень инсулина, что может способствовать появлению прыщей. Если у вас непереносимость лактозы или аллергия на белки в молоке, это также может вызвать реакцию кожи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.