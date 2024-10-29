Топ 6 найгірших продуктів, які зневоднюють шкіру і призводять до появи зморщок
Оброблені продукти швидше й легше використовувати, ніж цільні продукти, які ви повинні ще приготувати. Але зазвичай ці продукти містять багато цукру, солі, шкідливих добавок і мало необхідних поживних речовин, що не дуже добре позначається як на здоров'ї, так і на зовнішності.
Коли ми думаємо про шкідливі для шкіри продукти, особливо про ті, що можуть спричинити зневоднення і втрату колагену, оброблені продукти часто перебувають у верхній частині списку. Високий рівень цукру в них спричиняє глікацію, яка пошкоджує колаген, що відповідає за збереження молодості та еластичності шкіри. Тим часом вміст солі в оброблених продуктах може позбавити вашу шкіру такого необхідного зволоження. Про шкідливі оброблені продукти, які з часом можуть призвести до появи зморщок, пише She Finds.
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Пончики та випічка
Пончики і подібна випічка містять дуже багато цукру і зроблені з білого борошна, багатого на рафіновані вуглеводи, що може підвищити рівень цукру в крові. Крім того, ці ласощі можуть спровокувати запалення, пов'язане з проблемами шкіри, як-от акне, екзема і розацеа.
Сосиски
Сосиски багаті натрієм, що зневоднює, і шкідливими жирами, а також консервантами й добавками, такими, як нітрати і нітрити, пов'язані із запаленням. Якщо ви їсте хот-дог, то також додаєте у свій раціон булочку — рафіновані вуглеводи, отримуючи не так багато необхідних вітамінів і мінералів.
Смажена їжа
Продукти, які смажаться у фритюрі в олії, часто містять транс- і насичені жири, які можуть призвести до запалення. Якщо їжа солодка і смажена, то цукор, що міститься в ній, призводить до стрибків інсуліну, які можуть посилити акне та інші проблеми зі шкірою, а також швидше виснажити колаген. Під час смаження також можуть утворюватися сполуки, що спричиняють окислювальний стрес в організмі, який може пошкодити клітини шкіри.
Цукерки
Цукерки часто повністю складаються з цукру з невеликою кількістю поживних речовин або взагалі без них. Такий високий вміст цукру спричиняє стрибки інсуліну, запалення і може швидше розщеплювати колаген у шкірі.
Їжа зі штучним барвником
Наступного разу, коли ви зіткнетеся з цукерками або глазур'ю кольору, що кидає виклик природі, зупиніться й подумайте про те, як штучний барвник, що використовується для виготовлення цієї їжі, може призвести до окисного стресу, запалення та навіть гормональних збоїв, що спричиняють проблеми зі шкірою.
Молоко
Молоко не перебуває на тому ж рівні, що й деякі інші оброблені продукти. Попри те, що воно зазвичай пастеризоване, вміст у ньому поживних речовин, включно з кальцієм і вітаміном D, додає йому здоровішої репутації. Але молочні продукти, зокрема молоко, не завжди корисні для нашої шкіри. Вони можуть викликати запалення і підвищити рівень інсуліну, що може сприяти появі прищів. Якщо у вас непереносимість лактози або алергія на білки в молоці, це також може викликати реакцію шкіри.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.