Топ 6 найгірших продуктів, які зневоднюють шкіру і призводять до появи зморщок

Оброблені продукти швидше й легше використовувати, ніж цільні продукти, які ви повинні ще приготувати. Але зазвичай ці продукти містять багато цукру, солі, шкідливих добавок і мало необхідних поживних речовин, що не дуже добре позначається як на здоров'ї, так і на зовнішності.

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Коли ми думаємо про шкідливі для шкіри продукти, особливо про ті, що можуть спричинити зневоднення і втрату колагену, оброблені продукти часто перебувають у верхній частині списку. Високий рівень цукру в них спричиняє глікацію, яка пошкоджує колаген, що відповідає за збереження молодості та еластичності шкіри. Тим часом вміст солі в оброблених продуктах може позбавити вашу шкіру такого необхідного зволоження. Про шкідливі оброблені продукти, які з часом можуть призвести до появи зморщок, пише She Finds.

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Пончики та випічка

Пончики і подібна випічка містять дуже багато цукру і зроблені з білого борошна, багатого на рафіновані вуглеводи, що може підвищити рівень цукру в крові. Крім того, ці ласощі можуть спровокувати запалення, пов'язане з проблемами шкіри, як-от акне, екзема і розацеа.

Сосиски

Сосиски багаті натрієм, що зневоднює, і шкідливими жирами, а також консервантами й добавками, такими, як нітрати і нітрити, пов'язані із запаленням. Якщо ви їсте хот-дог, то також додаєте у свій раціон булочку — рафіновані вуглеводи, отримуючи не так багато необхідних вітамінів і мінералів.

Смажена їжа

Продукти, які смажаться у фритюрі в олії, часто містять транс- і насичені жири, які можуть призвести до запалення. Якщо їжа солодка і смажена, то цукор, що міститься в ній, призводить до стрибків інсуліну, які можуть посилити акне та інші проблеми зі шкірою, а також швидше виснажити колаген. Під час смаження також можуть утворюватися сполуки, що спричиняють окислювальний стрес в організмі, який може пошкодити клітини шкіри.

Цукерки

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Цукерки часто повністю складаються з цукру з невеликою кількістю поживних речовин або взагалі без них. Такий високий вміст цукру спричиняє стрибки інсуліну, запалення і може швидше розщеплювати колаген у шкірі.

Їжа зі штучним барвником

Наступного разу, коли ви зіткнетеся з цукерками або глазур'ю кольору, що кидає виклик природі, зупиніться й подумайте про те, як штучний барвник, що використовується для виготовлення цієї їжі, може призвести до окисного стресу, запалення та навіть гормональних збоїв, що спричиняють проблеми зі шкірою.

Молоко

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Молоко не перебуває на тому ж рівні, що й деякі інші оброблені продукти. Попри те, що воно зазвичай пастеризоване, вміст у ньому поживних речовин, включно з кальцієм і вітаміном D, додає йому здоровішої репутації. Але молочні продукти, зокрема молоко, не завжди корисні для нашої шкіри. Вони можуть викликати запалення і підвищити рівень інсуліну, що може сприяти появі прищів. Якщо у вас непереносимість лактози або алергія на білки в молоці, це також може викликати реакцію шкіри.

Нагадаємо, 5 напоїв, які підвищать вироблення колагену і повернуть молодість.

Раніше Фокус писав про те, які звички допоможуть запобігти старінню шкіри і зберегти колаген.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.