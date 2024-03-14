5 напитков, которые повысят выработку коллагена и вернут молодость

Чтобы вернуть коже молодость, снова сделать ее подтянутой и упругой, не обязательно прибегать к пластическим операциям. Достаточно добавить в рацион напитки, которые содержат коллаген.

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Помимо массажей и уходовых средств огромную роль в красоте кожи играет питание. По мнению экспертов по здоровью кожи, дерматологов и врачей, включение определенных напитков в ваше ежедневный рацион может быть чрезвычайно полезным. Перед вами пять напитков, которые могут способствовать выработке коллагена в организме, что поможет вернуть вашей коже молодость и сияние. Об этом пишет She Finds.

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Костный бульон

Фото: Getty Images

По словам эксперта в области здравоохранения Криса Мирабиле, помимо богатого содержания витаминов и минералов, костный бульон может похвастаться двумя ключевыми компонентами, необходимыми для здоровья и долголетия кожи: коллагеном и гиалуроновой кислотой. "Хотя коллаген расщепляется на составляющие его аминокислоты во время пищеварения, он снова собирается организмом и используется для кожи, волос, ногтей, для укрепления кровеносных сосудов и многого другого", — говорит Мирабиле.

"Гиалуроновая кислота (ГК) лишь умеренно эффективна при местном применении. Прием гиалуроновой кислоты может увлажнять кожу изнутри и снаружи и улучшать здоровье суставов. Малоизвестный факт о ГК заключается в том, что она также содержит ацетил-глюкозамин, вещество, которое увеличивает продолжительность жизни у многих организмов", — добавляет он.

Черничный смузи

Поскольку невозможно полностью предотвратить образование морщин с возрастом, сохранение гидратации и употребление в пищу богатых питательными веществами фруктов являются ключом к поддержанию молодости. Одним из фруктов, который поддерживает синтез коллагена и содержит полезные антиоксиданты, является черника.

Доктор медицинских наук Эммануэль Лукас объясняет, что они "богаты антиоксидантами, помогающими защитить кожу от ежедневных воздействий окружающей среды и внутренних факторов". Кроме того, черника богата витаминами А и С, а последний борется с распадом коллагена. Лукас говорит, что черника также известна своими противовоспалительными свойствами.

"Воспаление является общим знаменателем многих кожных заболеваний, включая фотостарение, экзему, прыщи и розацеа, и это лишь некоторые из них", — отмечает он. С учетом вышесказанного, добавление черники в утренний смузи — отличный способ повысить выработку коллагена.

Гранатовый сок

Фото: Freepik

Вы наверняка слышали поговорку: "Вы — то, что вы едите и пьете". Когда дело доходит до того, "насколько быстро стареет ваша кожа, это особенно верно", — говорит клинический дерматолог доктора Энриццы П. Фактор.

Она добавляет, что гранаты и гранатовый сок "обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами", которые могут "улучшить эластичность кожи и защитить ее от повреждения и преждевременного старения". Гранаты, богатые необходимыми минералами, способны усиливать віработку коллагена и єластина в коже.

Добавление большего количества витамина С в ваш рацион через гранаты и соки может "эффективно предотвратить появление морщин", продолжает Фактор. Она подчеркивает, что потребление этого питательного вещества, а также "употребление большого количества воды, защита кожи от солнца, отказ от курения и борьба со стрессом" играют ключевую роль, когда речь идет о "сохранении здоровья и молодости вашей кожи".

Апельсиновый сок

Дерматолог доктор Араш Ахаван, отмечает, что наличие витамина С в апельсиновом соке способствует синтезу коллагена. Таким образом, включение апельсинового сока в ваш обычный рацион может повысить эластичность кожи и сделать ее более молодой.

"Цитрусовые, такие как апельсины, являются отличным источником витамина С, который играет решающую роль в синтезе коллагена, поскольку помогают превращать аминокислоты в коллаген", — объясняет он.

Вода и коллагеновый порошок

Фото: Freepik

Размышляя о лучших ежедневных напитках, которые помогают сделать цвет лица стареющей кожи более сияющим, в конечном итоге на ум могут прийти смузи, соки или более изысканные напитки. Они, безусловно, полезны для вашего здоровья и цвета лица, но дерматолог Дебра Джалиман рекомендует более простой вариант.

"Поскольку наше тело состоит в основном из воды, вполне логично, что нам необходимо часто регидратироваться и пополнять уровень жидкости", — говорит она, добавляя, что "питье большого количества воды помогает увлажнять кожу изнутри и повышает ее эластичность и гибкость". С учетом вышесказанного Джалиман предлагает каждый день добавлять порошок коллагена в стакан воды. "Смешайте порошок коллагена с водой", — отмечает она, поскольку это "увеличивает кровоток в коже и теле".

Потребление коллагена может повысить эластичность кожи и помочь процессу восстановления кожи вашего тела", — отмечает она, — "тем самым стимулируя ваше тело к образованию нового коллагена".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.