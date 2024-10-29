Приводят к "гормональному дисбалансу": 4 продукта, которые нельзя есть женщинам после 40

Гормональный дисбаланс становится общей проблемой для многих женщин после 40 лет из-за естественных изменений, таких как перименопауза, менопауза и снижение уровня эстрогена и прогестерона. Эти изменения могут вызвать такие симптомы, как усталость, увеличение веса, перепады настроения и проблемы со сном. Чтобы смягчить эти состояния, нужно исключить из рациона определенные продукты.

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Хотя возрастные изменения неизбежны, есть определенные вещи, которые вы можете сделать, чтобы справиться с этими симптомами. И одним из важных изменений является отказ от определенных продуктов. Хотите, верьте, хотите нет, но ваше питание может оказать огромное влияние на ваше самочувствие во время изменений, которые переживает ваше тело. Об этом пишет She Finds.

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Алкоголь

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Алкоголь действительно может влиять на ключевые гормонорегулирующие процессы, особенно по мере старения организма и замедления метаболизма. Доктор медицинских наук Тейлор Столт отмечает, что алкоголь влияет почти на каждый гормон в организме, и не в лучшую сторону. Он говорит, что этот напиток "ухудшает функцию печени, которая играет ключевую роль в метаболизме эстрогена, что приводит к дисбалансу, такому как доминирование эстрогена. Даже один напиток может значительно снизить выработку мелатонина, нарушив сон и вызвав каскад гормональных проблем.

Алкоголь также снижает уровень прогестерона, повышает уровень тестостерона и ослабляет функцию надпочечников, способствуя дисбалансу гормонов стресса". Со временем это может усугубить чувство усталости, перепады настроения и увеличение веса.

Растительное мясо

Это может показаться удивительным, поскольку растительное мясо позиционируется как здоровая пища, но оно может иметь негативные последствия для ваших гормонов.

Проблема заключается в содержании сои. Чрезмерное потребление фитоэстрогенов — соединения, содержащегося в сое, которое имитирует эстроген в организме, может колебаться гормональный фон у пожилых женщин.

"Многие виды мяса на растительной основе содержат изоляты соевого белка, которые могут имитировать эстроген в организме и потенциально приводить к дисбалансу, особенно у женщин, чувствительных к колебаниям эстрогена. Эти продукты также часто содержат добавки, консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут нарушить работу эндокринной системы и способствовать гормональному дисбалансу", — говорит Столт.

Молочка

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Проблема молочных продуктов заключается в том, что они содержат естественные гормоны, такие как эстроген и прогестерон. Женщины, которые уже испытывают снижение в уровне эстрогена, могут испытывать гормональный дисбаланс, если они чрезмерно потребляют молочные продукты.

"Молочные продукты содержат естественные гормоны, такие как эстроген и прогестерон, которые могут вмешиваться в собственную гормональную регуляцию организма", — говорит диетолог Лиза Ричардс.

Семейный врач Таня Бобрун добавляет, что "гормоны и антибиотики в неорганических молочных продуктах могут нарушать уровень эстрогена и прогестерона. Выбор безгормональных, органических молочных продуктов или молочных альтернатив может помочь".

Сладкие напитки

Фото: Freepik

Независимо от возраста, сладкие напитки не являются хорошей идеей. Сладкие напитки, такие как фруктовый сок, кофе, газировка или энергетические напитки, повышают уровень инсулина, влияющий на гормоны.

"Эти напитки вызывают всплески инсулина, снижая глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), который может повысить уровень эстрогена и тестостерона. Высокий уровень инсулина также способствует хроническому воспалению и нарушает сигналы голода, что приводит к перееданию и увеличению веса. Избыток жира вырабатывает больше эстрогена, что еще больше ухудшает доминирование эстрогена", — добавляет Столт.

К счастью, есть много продуктов, которые вы можете есть, чтобы предотвратить гормональный дисбаланс и облегчить симптомы. Льняное семя, лосось, крестоцветные овощи, ягоды и авокадо — вот лишь некоторые из них. Эти продукты помогают уменьшить воспаление, поддерживают здоровую выработку гормонов, способствуют детоксикации печени и богаты клетчаткой.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.