Перевищила норму в 15 разів: у Харкові після відвідування косметолога померла клієнтка (фото)

У поліції регіону почали розслідування за фактом трагедії в кабінеті косметолога. Жінка не розрахувала дозу, необхідну пацієнтці. У результаті їй стало зле і вона померла в кареті швидкої допомоги.

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У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологинi, необережність якої призвела до загибелі пацієнтки. Про це повідомила поліція області на сторінці в соціальній мережі Facebook.

У підозрюваної, за даними слідства, немає закінченої медичної освіти та відповідної кваліфікації для того, щоб проводити анестезію. Попри це вона ввела клієнтці велику кількість речовини за короткий проміжок часу.

"Вона перевищила рекомендовану концентрацію препарату щонайменше в 15 разів. Жінка померла внаслідок гострого отруєння та передозування місцевим анестетиком", — ідеться в повідомленні поліції.

У Харкові після відвідування косметолога померла клієнтка Фото: Національна поліція

Смерть у кабінеті косметолога: що сталося

Стався інцидент ще 16 березня. Жінка прийшла в косметологічний салон для того, щоб зробити лазерний ліполіз. Для проведення процедури необхідно застосовувати місцеву анестезію.

Спеціалістка, як зазначили представники правоохоронних органів, не визначила масу тіла пацієнтки і не зробила правильний розрахунок дози, що призвело до трагічних наслідків.

"Без спеціальних лабораторних досліджень і проведення алергопроб почала проводити лазерний ліполіз, що належить до процедур із хірургічним втручанням. Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін'єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату в розчині щонайменше в 15 разів", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що косметологиня не звернула увагу на скарги клієнтки про погане самопочуття і продовжила вводити апарат, після чого і зовсім залишила її одну в кабінеті на 15 хвилин.

За цей час стан жінки тільки погіршився. Вона почала кричати і задихатися. Також з'явилися галюцинації і судоми, а потім і зовсім втрата свідомості. Після цього косметолог ввела їй протиалергічні препарати, а ще через деякий час жертві все ж викликали лікарів. Вона померла дорогою до лікарні.

У висновку комісійної судово-медичної експертизи сказано, що причиною загибелі клієнтки стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

"На підставі зібраних доказів 4 жовтня слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та оперативного супроводу Харківського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ 33-річній косметологині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 (убивство з необережності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", — підсумували в поліції Харківської області.

У Харкові розслідують смерть клієнтки після відвідування косметолога Фото: Національна поліція

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