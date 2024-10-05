Превысила норму в 15 раз: в Харькове после посещения косметолога умерла клиентка (фото)

В полиции региона начали расследование по факту трагедии в кабинете косметолога. Женщина не рассчитала дозу, необходимую пациентке. В результате ей стало плохо и она скончалась в карете скорой помощи.

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В Харькове следователи сообщили о подозрении косметологу, неосторожность которой привела к гибели пациентки. Об этом сообщила полиция области на странице в социальной сети Facebook.

У подозреваемой, по данным следствия, нет оконченного медицинского образования и соответствующей квалификации для того, чтобы проводить анестезию. Несмотря на это она ввела клиентке большое количество вещества за короткий промежуток времени.

"Она превысила рекомендованную концентрацию препарата по меньшей мере в 15 раз. Женщина умерла в результате острого отравления и передозировки местным анестетиком", — говорится в сообщении полиции.

В Харькове после посещения косметолога умерла клиентка Фото: Национальная полиция

Смерть в кабинете косметолога: что произошло

Произошел инцидент еще 16 марта. Женщина пришла в косметологический салон для того, чтобы сделать лазерный липолиз. Для проведения процедуры необходимо применять местную анестезию.

Специалистка, как отметили представители правоохранительных органов, не определила массу тела пациентки и не сделала правильный расчет дозы, что привело к трагическим последствиям.

"Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проводить лазерный липолиз, который относится к процедурам с хирургическим вмешательством. Подозреваемая сделала женщине в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе минимум в 15 раз", — говорится в сообщении.

Примечательно, что косметолог не обратила внимание на жалобы клиентки о плохом самочувствии и продолжила вводить аппарат, после чего и вовсе оставила ее одну в кабинете на 15 минут.

За это время состояние женщины только ухудшилось. Она начала кричать и задыхаться. Также появились галлюцинации и судороги, а потом и вовсе потеря сознания. После этого косметолог ввела ей противоаллергические препараты, а спустя еще некоторое время жертве все же вызвали врачей. Она скончалась по дороге в больницу.

В заключении комиссионной судебно-медицинской экспертизы сказано, что причиной гибели клиентки стало острое отравление препаратом-анестетиком.

"На основании собранных доказательств 4 октября следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и оперативным сопровождением Харьковского управления внутренней безопасности ДВБ НПУ 33-летнему косметологу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", — подытожили в полиции Харьковской области.

В Харькове расследуют смерть клиентки после посещения косметолога Фото: Национальная полиция

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