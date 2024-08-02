Поймали "на горячем": в Харькове нарушители снимали поджог машины военного на камеру (видео)

В полиции заявили, что за уничтожение транспортного средства поджигатели должны получить денежное вознаграждение в сумме 40 тысяч гривен. Однако сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы.

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В Харькове полиция задержала двух злоумышленников, которые подожгли автомобиль военнослужащего. Их застукали "на горячем". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

По словам журналистов, за уничтожение транспортного средства поджигатели должны получить денежное вознаграждение в сумме 40 тысяч гривен. Однако сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы.

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В сообщении сказано, что 1 августа около 2:15 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Jeep grand Cherokee, принадлежащего военнослужащему.

Подожгли автомобиль военнослужащего

"При отработке вызова полицейские обнаружили двух мужчин, бежавших в обратную сторону от места происшествия. Ими оказались жители Харькова 30 и 47 лет, одно из которых неоднократно осуждено за совершение имущественных преступлений. При себе они имели воспалительную смесь", — отметили правоохранители.

Полиция и прокуратура сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Киевская прокуратура сообщала, что в течение года, с сентября 2022-го по август 2023-го, на территории Лесного массива в Киеве местный мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими Вооруженных сил Украины. Еще 3 автомобиля он пытался уничтожить, но это ему не удалось.