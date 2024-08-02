Спіймали "на гарячому": у Харкові порушники знімали підпал машини військового на камеру (відео)

У поліції заявили, що за знищення транспортного засобу палії мали отримати грошову винагороду в сумі 40 тисяч гривень. Однак зараз їм загрожує до 10 років в'язниці.

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У Харкові поліція затримала двох зловмисників, які підпалили автомобіль військовослужбовця. Їх застукали "на гарячому". Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Харківської області.

За словами журналістів, за знищення транспортного засобу палії мали отримати грошову винагороду в сумі 40 тисяч гривень. Однак зараз їм загрожує до 10 років в'язниці.

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У повідомленні йдеться, що 1 серпня близько 2:15 до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Jeep grand Cherokee, що належить військовослужбовцю.

Підпалили автомобіль військовослужбовця

"Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили двох чоловіків, які тікали у зворотний бік від місця події. Ними виявилися жителі Харкова 30 і 47 років, один із яких неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів. При собі вони мали запальну суміш", — зазначили правоохоронці.

Поліція і прокуратура повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Раніше Київська прокуратура повідомляла, що протягом року, з вересня 2022-го до серпня 2023-го, на території Лісового масиву в Києві місцевий чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувалися військовослужбовцями Збройних сил України. Ще 3 автомобілі він намагався знищити, але це йому не вдалося.