"Хочу старіти красиво": Єва Лонгорія проходить оздоровчу програму (фото)

Актриса приділяє багато уваги своїй зовнішності. Єва Лонгорія, щоб зберегти молодість, займається силовими тренуваннями, веде здоровий спосіб життя і вірить у "біохаки".

Американська актриса і модель Єва Лонгорія не "боїться старіти", але вона вважає за краще "старіти красиво". Про це зірка заявила в інтерв'ю Marie Claire, опублікованому в середу, 13 листопада.

49-річна акторка розповіла, що готується до 50-річчя так само, як "деякі люди тренуються в екстремальних видах спорту". Зірка "Відчайдушних домогосподарок" окрім того, що використовує терапію червоним світлом, наразі включила в оздоровчу систему "занурення в холод". Вона також прокидається зі сходом сонця, щоб підтримувати свій внутрішній годинник у тонусі, і підтримує форму за допомогою силових тренувань.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

"Я роблю все. Не тому, що я не хочу старіти, а тому, що я хочу старіти красиво", — поділилася Лонгорія. У своєму повсякденному житті вона також вдається до духовних і ментальних практик, таких як "ведення щоденника, медитація і робота із заземлення". "У мене є каблучка Oura для відстеження глибокого сну; я приймаю магній та інші добавки", — пояснив засновник Casa Del Sol Tequila.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Мати однієї дитини зізналася, що з нетерпінням чекає свого ювілею, який відзначить 15 березня 2025 року. Єва заявила, що її колеги Гвінет Пелтроу і Дженніфер Лопес у цьому плані є для неї "маяком" і прикладом. "Для мене вік — це всього лише цифра, але я схвильована. Я відмовляюся вірити, що мій найбільший успіх уже позаду", — зазначила зірка "Немає чоловіків — немає проблем".

Єва Лонгорія Фото: Instagram evalongoria

Лонгорія також поділилася, що її цікавлять "біохаки", які допоможуть їй "протриматися довше" молодою і здоровою. "Я хочу легко підніматися сходами, я хочу гратися з дітьми, тому я повністю довіряю біохакам, які дадуть мені змогу прожити довше", — сказала Єва.

Лонгорія навіть зізналася, що у неї "густа сива голова", заявивши, що фарбування темних локонів є частиною її оздоровчої рутини. "Щоразу, коли я підфарбовую волосся, я відчуваю себе новою жінкою. Є щось у зміні кольору волосся, що змінює все в тобі", — поділилася актриса.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Щоб почуватися краще, Лонгорія часто балує себе свіжою укладкою або додає яскраву червону помаду до свого гламурного образу.

Раніше, 29 липня, Фокус писав про те, що 49-річна Єва Лонгорія в крихітному бікіні показала струнку фігуру.