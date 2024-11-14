"Хочу стареть красиво": Ева Лонгория проходит оздоровительную программу (фото)

Актриса уделяет много внимания своей внешности. Ева Лонгория, чтобы сохранить молодость, занимается силовыми тренировками, ведет здоровый образ жизни и верит в "биохаки".

Американская актриса и модель Ева Лонгория не "боится стареть", но она предпочитает "стареть красиво". Об этом звезда заявила в интервью Marie Claire, опубликованном в среду, 13 ноября.

49-летняя актриса рассказала, что готовится к 50-летию так же, как "некоторые люди тренируются в экстремальных видах спорта". Звезда "Отчаянных домохозяек" кроме того, что использует терапию красным светом, сейчас включила в оздоровительную систему "погружение в холод". Она также просыпается с восходом солнца, чтобы поддерживать свои внутренние часы в тонусе, и поддерживает форму с помощью силовых тренировок.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

"Я делаю все. Не потому, что я не хочу стареть, а потому, что я хочу стареть красиво", — поделилась Лонгория. В своей повседневной жизни она также прибегает к духовным и ментальным практикам, таким как "ведение дневника, медитация и работа по заземлению". "У меня есть кольцо Oura для отслеживания глубокого сна; я принимаю магний и другие добавки", — объяснил основатель Casa Del Sol Tequila.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Мать одного ребенка призналась, что с нетерпением ждет своего юбилея, который отметит 15 марта 2025 года. Ева заявила, что ее коллеги Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес в этом плане являются для нее "маяком" и примером. "Для меня возраст — это всего лишь цифра, но я взволнована. Я отказываюсь верить, что мой величайший успех уже позади", — отметила звезда "Нет мужчин — нет проблем".

Ева Лонгория Фото: Instagram evalongoria

Лонгория также поделилась, что ее интересуют "биохаки", которые помогут ей "продержаться дольше" молодой и здоровой. "Я хочу легко подниматься по лестнице, я хочу играть с детьми, поэтому я полностью доверяю биохакам, которые позволят мне прожить дольше", — сказала Ева.

Лонгория даже призналась, что у нее "густая седая голова", заявив, что окрашивание темных локонов является частью ее оздоровительной рутины. "Каждый раз, когда я подкрашиваю волосы, я чувствую себя новой женщиной. Есть что-то в изменении цвета волос, что меняет все в тебе", — поделилась актриса.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Чтобы чувствовать себя лучше, Лонгория часто балует себя свежей укладкой или добавляет яркую красную помаду в свой гламурный образ.

Ранее, 29 июля, Фокус писал о том, что 49-летняя Ева Лонгория в крошечном бикини показала стройную фигуру.