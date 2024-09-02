Ева Лонгория в шикарном платье появилась на гала-вечере amfAR в Венеции (фото)

Актриса часто появляется на звездных мероприятиях. На кинофестивале в Венеции Ева Лонгория доказала свое безупречное чувство стиля.

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Американская актриса и модель Ева Лонгория в Италии 1 сентября продемонстрировала гламурный образ. Она посетила звездный на гала-вечер amfAR в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля, сообщает Daily Mail.

49-летняя знаменитость привлекла всеобщее внимание в шикарном прозрачном платье с крупными пайетками, напоминающем кольчугу. Длинное, облегающее платье без рукавов с воротником-стойкой выгодно подчеркнуло великолепную фигуру Лонгории. Под вечерний наряд она подобрала черные туфли на каблуках с ремешками.

Актриса Ева Лонгория Фото: Getty Images

Ева убрала свои темные локоны назад и сделала гламурный макияж, сияя перед камерами на благотворительном мероприятии.

amfAR (Фонд исследований СПИДа — ред.) — одна из ведущих некоммерческих организаций в мире, деятельность которой направлена ​​на поддержку исследований в области СПИДа, профилактику ВИЧ, обучение методам лечения и пропаганду. С 1985 года amfAR собрал около 900 миллионов долларов для своих программ и выделил более 3800 грантов исследовательским группам по всему миру.

На звездном вечере присутствовали многие знаменитости, включая Кейт Бекинсейл, Румер Уиллис, Антонио Бандераса, Тони Гаррн, Люсьена Лависконта, Стеллу Максвелл, Жозефину Скривер, Джулиана Леннона и других.

Ранее, 29 июля Фокус писал о том, что 49-летняя Ева Лонгория в крошечном бикини показала стройную фигуру. В прошлом году Ева Лонгория с мужем купили в Испании особняк и навсегда уехали из США.