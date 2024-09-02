Єва Лонгорія в шикарній сукні з'явилася на гала-вечорі amfAR у Венеції (фото)

Актриса часто з'являється на зіркових заходах. На кінофестивалі у Венеції Єва Лонгорія довела своє бездоганне почуття стилю.

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Американська актриса і модель Єва Лонгорія в Італії 1 вересня продемонструвала гламурний образ. Вона відвідала зоряний на гала-вечір amfAR у межах 81-го Венеціанського кінофестивалю, повідомляє Daily Mail.

49-річна знаменитість привернула загальну увагу в шикарній прозорій сукні з великими паєтками, що нагадує кольчугу. Довга, обтисла сукня без рукавів з коміром-стійкою вигідно підкреслила чудову фігуру Лонгорії. Під вечірнє вбрання вона підібрала чорні туфлі на підборах з ремінцями.

Актриса Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Єва прибрала свої темні локони назад і зробила гламурний макіяж, сяючи перед камерами на благодійному заході.

АmfAR (Фонд досліджень СНІДу — ред.) — одна з провідних некомерційних організацій у світі, діяльність якої спрямована на підтримку досліджень у сфері СНІДу, профілактику ВІЛ, навчання методам лікування та пропаганду. З 1985 року amfAR зібрав близько 900 мільйонів доларів для своїх програм і виділив понад 3800 грантів дослідницьким групам по всьому світу.

На зоряному вечорі були присутні багато знаменитостей, включно з Кейт Бекінсейл, Румер Вілліс, Антоніо Бандерасом, Тоні Гаррном, Люсьєном Лавісконтом, Стеллою Максвелл, Жозефіною Скрівер, Джуліаном Ленноном та іншими.

Раніше, 29 липня Фокус писав про те, що 49-річна Єва Лонгорія в крихітному бікіні показала струнку фігуру. Минулого року Єва Лонгорія з чоловіком купили в Іспанії особняк і назавжди виїхали зі США.