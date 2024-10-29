Призводять до "гормонального дисбалансу": 4 продукти, які не можна їсти жінкам після 40

Гормональний дисбаланс стає загальною проблемою для багатьох жінок після 40 років через природні зміни, такі як перименопауза, менопауза і зниження рівня естрогену та прогестерону. Ці зміни можуть викликати такі симптоми, як втома, збільшення ваги, перепади настрою і проблеми зі сном. Щоб пом'якшити ці стани, потрібно виключити з раціону певні продукти.

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Хоча вікові зміни неминучі, є певні речі, які ви можете зробити, щоб впоратися з цими симптомами. І однією з важливих змін є відмова від певних продуктів. Хочете, вірте, хочете ні, але ваше харчування може мати величезний вплив на ваше самопочуття під час змін, які переживає ваше тіло. Про це пише She Finds.

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Алкоголь

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Алкоголь справді може впливати на ключові гормонорегулювальні процеси, особливо в міру старіння організму та уповільнення метаболізму. Доктор медичних наук Тейлор Столт зазначає, що алкоголь впливає майже на кожен гормон в організмі, і не в кращий бік. Він каже, що цей напій "погіршує функцію печінки, яка відіграє ключову роль у метаболізмі естрогену, що призводить до дисбалансу, такого як домінування естрогену. Навіть один напій може значно знизити вироблення мелатоніну, порушивши сон і спричинивши каскад гормональних проблем.

Алкоголь також знижує рівень прогестерону, підвищує рівень тестостерону і послаблює функцію надниркових залоз, сприяючи дисбалансу гормонів стресу". Згодом це може посилити відчуття втоми, перепади настрою і збільшення ваги.

Рослинне м'ясо

Це може здатися дивним, оскільки рослинне м'ясо позиціонується як здорова їжа, але воно може мати негативні наслідки для ваших гормонів.

Проблема полягає у вмісті сої. Надмірне споживання фітоестрогенів — сполуки, що міститься в сої, яка імітує естроген в організмі, може коливатися гормональний фон у літніх жінок.

"Багато видів м'яса на рослинній основі містять ізоляти соєвого білка, які можуть імітувати естроген в організмі та потенційно призводити до дисбалансу, особливо у жінок, чутливих до коливань естрогену. Ці продукти також часто містять добавки, консерванти та штучні ароматизатори, які можуть порушити роботу ендокринної системи та сприяти гормональному дисбалансу", — каже Столт.

Молочка

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Проблема молочних продуктів полягає в тому, що вони містять природні гормони, такі як естроген і прогестерон. Жінки, які вже відчувають зниження рівня естрогену, можуть відчувати гормональний дисбаланс, якщо вони надмірно споживають молочні продукти.

"Молочні продукти містять природні гормони, як-от естроген і прогестерон, які можуть втручатися у власну гормональну регуляцію організму", — каже дієтологиня Ліза Річардс.

Сімейна лікарка Таня Бобрун додає, що "гормони та антибіотики в неорганічних молочних продуктах можуть порушувати рівень естрогену та прогестерону. Вибір безгормональних, органічних молочних продуктів або молочних альтернатив може допомогти".

Солодкі напої

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Незалежно від віку, солодкі напої не є гарною ідеєю. Солодкі напої, такі як фруктовий сік, кава, газована вода або енергетичні напої, підвищують рівень інсуліну, що впливає на гормони.

"Ці напої викликають сплески інсуліну, знижуючи глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ), який може підвищити рівень естрогену і тестостерону. Високий рівень інсуліну також сприяє хронічному запаленню і порушує сигнали голоду, що призводить до переїдання і збільшення ваги. Надлишок жиру виробляє більше естрогену, що ще більше погіршує домінування естрогену", — додає Столт.

На щастя, є багато продуктів, які ви можете їсти, щоб запобігти гормональному дисбалансу і полегшити симптоми. Лляне насіння, лосось, хрестоцвіті овочі, ягоди та авокадо — ось лише деякі з них. Ці продукти допомагають зменшити запалення, підтримують здорове вироблення гормонів, сприяють детоксикації печінки та багаті на клітковину.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.