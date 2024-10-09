Від них товстіють: які овочі не можна їсти, якщо ви хочете схуднути

Існують десятки різновидів овочів, і всі вони корисні, оскільки містять цінні поживні речовини. Але якщо ви хочете скинути вагу, вам слід виключити деякі овочі зі свого раціону.

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Щоб схуднути, люди часто відмовляються від вживання вуглеводів, обираючи, наприклад, м'ясо на грилі та овочі. Але будьте обережні, деякі види овочів також можуть негативно позначитися на вашій вазі, особливо в разі надмірного вживання. Хоча кукурудза містить вітаміни та мінерали, вона, на жаль, не сприятиме схудненню. Про це пише Fit For Fun.

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Містять крохмаль

Фото: Pixabay

Наявність цукрів і крохмалю може ускладнити схуднення. Це пов'язано з тим, що різкі стрибки рівня цукру в крові викликають швидке відчуття голоду і, як наслідок, переїдання.

Дослідження, проведене Гарвардською школою громадської охорони здоров'я імені Т. Х. Чана, визнало це і тепер застерігає від вживання певних фруктів та овочів, що можуть перешкодити процесу схуднення. Для цього дослідники оцінили дані 13 000 випробовуваних і дійшли висновку, що крохмалисті продукти уповільнюють втрату ваги.

Кукурудза та горох у помірних кількостях

Фото: Freepik

Згідно з результатами дослідження, кукурудза, зокрема, є одним із головних винуватців невдач у втраті ваги. Але квасоля, горох і картопля також є крохмалистими овочами, що також може ускладнити процес схуднення. Якщо ви контролюєте своє харчування з метою скинути вагу, більше підійде буряк, що не містить крохмалю, і такі овочі як броколі, помідори або морква. Високий вміст води і низька калорійність роблять їх помічниками на шляху до ідеальної фігури.

Всупереч дослідженню, інші стратегії зі зниження ваги рекомендують використовувати цілі бульби картоплі. Крім крохмалю, більшість овочів містять багато корисних вітамінів і мінералів, а також клітковину, яка стримує відчуття голоду. Тут діє просте правило: кількість має вирішальне значення. Тому намагайтеся вживати всі продукти в помірних кількостях, оскільки надлишок навіть найкориснішого продукту може завдати шкоди здоров'ю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця