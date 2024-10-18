Косметолог Белли Хадід поділилася секретами догляду за шкірою обличчя

Голлівудська експертка наголосила на важливості вечірніх процедур з догляду за шкірою обличчя та розповіла, яку важливу роль відіграє еластичність м'язів.

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Відома голлівудська косметологиня Джоанна Чех розповіла про своє ставлення до уколів ботоксу і поділилася деякими секретами з догляду за шкірою обличчя, повідомляє Independent.

До Джоанни Чех звертаються багато знаменитостей, зокрема в списку її клієнтів є такі зірки, як Белла Хадід, Дженніфер Еністон, Кім Кардаш'ян, Крісті Тарлінгтон Бернс і Кейт Бланшетт.

Еластичність м'язів

Косметолог відома застосуванням техніки "ляпаса" шкіри. Через цю методику для підвищення еластичності шкіри вона отримала кілька неприємних прізвиськ серед її знаменитих клієнтів у США. Однак 60-річна експертка, яка народилася в Польщі, клянеться, що ця жорстка техніка стимулює приплив крові та підвищує еластичність м'язів.

"Ми забуваємо говорити про м'язи, коли говоримо про здорову шкіру. Якщо м'язи мають належну еластичність і належний рівень пружності, то у вашої шкіри є прекрасна основа. Бо якщо вашим м'язам бракує еластичності, ваша шкіра просто провисає, оскільки в неї немає хорошої основи", — каже Чех. Джоанна зазначає, що щойно вона зрозуміла, що лікування м'язів так само важливе, як і шкіри, саме тоді вона почала бачити результати.

Уколи ботоксу

Відповідаючи на запитання, що вона думає про процедуру, що паралізує м'язи, відому як ботокс, косметолог сказала: "Профілактичний ботокс? Перекладається як профілактичний м'язовий параліч. Якщо ви будете робити кожні три місяці, це змінить форму вашого обличчя, а тонус м'язів обличчя стане рівнішим".

Фахівець пояснює, що хоч би де ви робили ін'єкції ботоксу, це спричинить ланцюгову реакцію на інші м'язи вашого обличчя: "Якщо один м'яз не рухатиметься автоматично, наприклад, м'язи, що оточують око, то щоки тощо перестануть рухатися і стануть слабкішими".

Вона радить проводити цю процедуру не частіше ніж один раз на вісім місяців. Чех зізнається, що сама робила ін'єкції ботоксу: "Мені було 46, коли я розлучилася, і я подумала, що зроблю що-небудь непристойне. Відтоді я роблю це, можливо, кожні два роки. Але якщо ви почнете колоти ботокс, не робіть цього раніше 36 або 38 років. Зазвичай у цьому віці ми набуваємо форми обличчя, до 30 років у вас ще є ваш маленький дитячий жирок. До цього часу не робіть жодних процедур".

Вечірній догляд за шкірою обличчя

Чех радить звернути увагу на вечірній догляд за шкірою обличчя: "Я концентруюся на догляді за шкірою ввечері. Але якщо у вас є три або п'ять хвилин вранці, зробіть невеликий масаж обличчя, поки вариться кава". За її словами, це забезпечує лімфодренаж, знімає набряки і готує обличчя до майбутнього дня.

Вечірній догляд за шкірою, Джоанна вважає найдієвішим: "Ефективність кожного засобу, який ви наносите ввечері, збільшується щонайменше на 20%". Це пов'язано з тим, що ввечері шкіра виводить лімфатичну рідину і усуває окислювальні пошкодження ДНК, отримані протягом дня. Крім того, в цей час ваш організм перебуває на найнижчому рівні стресу, тому циркуляція кисню і проникність шкіри перебувають на оптимальному рівні, що дає змогу поживним речовинам з кремів і сироваток краще засвоюватися.

Що стосується косметичних продуктів, Чех стверджує, що двома найважливішими речами є очищувальний засіб і тонік. "Якщо ви наносите багато макіяжу, використовуйте бальзам для вмивання. Якщо ви використовуєте тільки SPF, то молочка для вмивання буде достатньо. Після очищення завжди використовуйте тонік, який контролює pH, що неймовірно важливо, оскільки він контролює запалення. А під запаленням криється все: прищі, зневоднення, почервоніння, вугрі, нерівності, гіперпігментація", — поділилася фахівчиня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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