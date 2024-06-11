Не лише крем: 3 косметичні засоби, які захистять шкіру від ультрафіолету, - косметологиня

На календарі літо і, не зважаючи на невеликі хмарки, сонячні промені дуже активні, тому потрібно обов'язково захищати свою шкіру від ультрафіолету. Ексклюзивно для Фокуса косметологиня Анна Круглик розповідає, які засоби з SPF можна використовувати для захисту шкіри від сонця.

Захист шкіри від сонячного випромінювання — це не лише профілактика передчасного старіння шкіри та пігментації, а в першу чергу, найкраща профілактика раку шкіри. UVA руйнують колаген та еластин в клітинах шкіри, пришвидшуючи втрату пружності шкіри та появу зморшок. Саме UVA-промені є причиною появи веснянок та пігментних плям. До того ж сильна засмага — це не про красу та здоров'я, надмірне захоплення засмагою називається танорексією та є захворюванням психіки. Тому, аби зберегти здоров'я, молодість та красу шкіри, використовуйте захист від сонця для обличчя та уникайте перебування на вулиці в години пікової сонячної активності. Косметологиня з медичною освітою Анна Круглик розповіла Фокусу, що краще захищає шкіру від сонця.

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Що захищає нашу шкіру від сонця?

Фото: Freepik

В період сонячної активності дуже важливо використовувати сонцезахисні засоби для шкіри. Адже агресивний УФ сприяє передчасному старінню шкіри (дряблість, зморшки, гіперпігментація), провокує загострення акне та підвищує ризик захворювання раком шкіри.

"Перш ніж розповісти про типи сонцезахисних засобів, хочу зауважити, що немає сенсу використовувати засоби з фактором захисту менше ніж 30 у місті та менше ніж 50 на пляжному відпочинку або в горах", — наголошує косметологиня.

Зараз існує дуже багато варіантів сонцезахисних засобів: крем з SPF, пудра та тональний крем з SPF, активні добавки для захисту від сонця. Що краще захищає шкіру від сонця, і чи однаково вони працюють?

Активні добавки

Фото: Freepik

Косметологиня наголошує на тому, що активні добавки не замінюють сонцезахисний крем, а лише доповнюють його, тому якщо ви приймаєте такі капсули, обов’язково наносьте на шкіру і сонцезахисний крем.

"Так, наприклад, активні добавки в капсулах є в іспанському бренді Heliocare "Сонячний фільтр в капсулах". Проте їх потрібно використовувати лише в комплексі з сонцезахисним кремом з достатнім SPF", — каже Анна Круглик.

Пудра з SPF захистом

Існуєть пудри с SPF-захистом, проте влітку ви навряд чи будете часто використовувати цей засіб та наносити його достатьньо щільним шаром, щоб захистити себе від сонця.

"Пудра також не надасть достатнього захисту, адже щоб засіб ефективно захищав від агресивного УФ, він повинен бути нанесений щільним шаром, чого важко досягти за допомогою пудри", — говорить косметологиня. "Тому пудра — це гарний варіант для того, щоб покращити дію основного сонцезахисту. Тобто спочатку ви наносите крем з SPF, а потім пудру з SPF".

Тональний крем з SPF захистом

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Тональний крем призначений для декоративного ефекту рівного тону обличчя. Дійсно багато тональників містять у своєму складі сонцезахисні фільтри, проте не містять антиоксиданти та інші доглядові компоненти за шкірою, які так важливі в період активного сонця.

"Якщо вам потрібно і захищати шкіру від агресивного УФ і вирівнювати тон шкіри, віддайте перевагу сонцезахисному крему з тоном, а не тональному крему з SPF", — радить косметологиня.

Як ви зрозуміли, все ж краще захищати свою шкіру від УФ опромінення, використовуючи саме креми з SPF фільтрами. Такий крем буде, як захищати шкіру, так і доглядати за нею. А при необхідності або ж по бажанню можна доповнити захист пудрою або ж активними капсулами.

"Важливо розуміти, що санскріни навіть з SPF 100 не захищають шкіру на 100%. І чим здоровіша шкіра, тим краще сонцезахисний крем буде її захищати. Тому правильно доглядайте за шкірою, не сенситизуйте її, тобто не підвищуйте її чутливість до сонця. Не використовуйте без призначення лікаря ретинол внутрішньо та без призначення косметолога кислоти та ретинол для зовнішнього використання в домашньому догляді", — радить Анна Круглик.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.