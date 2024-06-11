Не только крем: 3 средства, которые защитят кожу от ультрафиолета, — косметолог

На календаре лето и, несмотря на небольшие облачка, солнечные лучи очень активны, поэтому нужно обязательно защищать свою кожу от ультрафиолета. Эксклюзивно для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказывает, какие средства с SPF можно использовать для защиты кожи от солнца.

Защита кожи от солнечного излучения — это не только профилактика преждевременного старения кожи и пигментации, а в первую очередь, лучшая профилактика рака кожи. UVA разрушают коллаген и эластин в клетках кожи, ускоряя потерю упругости кожи и появление морщин. Именно UVA-лучи являются причиной появления веснушек и пигментных пятен. К тому же сильный загар — это не о красоте и здоровье, чрезмерное увлечение загаром называется танорексией и является заболеванием психики. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, молодость и красоту кожи, используйте защиту от солнца для лица и избегайте пребывания на улице в часы пиковой солнечной активности. Косметолог с медицинским образованием Анна Круглик рассказала Фокусу, что лучше защищает кожу от солнца.

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Что защищает нашу кожу от солнца?

Фото: Freepik

В период солнечной активности очень важно использовать солнцезащитные средства для кожи. Ведь агрессивный УФ способствует преждевременному старению кожи (дряблость, морщины, гиперпигментация), провоцирует обострение акне и повышает риск заболевания раком кожи.

"Прежде чем рассказать о типах солнцезащитных средств, хочу заметить, что нет смысла использовать средства с фактором защиты менее 30 в городе и менее 50 на пляжном отдыхе или в горах", — отмечает косметолог.

Сейчас существует очень много вариантов солнцезащитных средств: крем с SPF, пудра и тональный крем с SPF, активные добавки для защиты от солнца. Что лучше защищает кожу от солнца, и одинаково ли они работают?

Активные добавки

Фото: Freepik

Косметолог отмечает, что активные добавки не заменяют солнцезащитный крем, а лишь дополняют его, поэтому если вы принимаете такие капсулы, обязательно наносите на кожу и солнцезащитный крем.

"Так, например, активные добавки в капсулах есть в испанском бренде Heliocare "Солнечный фильтр в капсулах". Однако их нужно использовать только в комплексе с солнцезащитным кремом с достаточным SPF", — говорит Анна Круглик.

Пудра с SPF защитой

Существуют пудры с SPF-защитой, однако летом вы вряд ли будете часто использовать это средство и наносить его достаточно плотным слоем, чтобы защитить лицо от солнца.

"Пудра также не предоставит достаточной защиты, ведь чтобы средство эффективно защищало от агрессивного УФ, оно должно быть нанесено плотным слоем, чего трудно достичь с помощью пудры", — говорит косметолог. "Поэтому пудра — это хороший вариант для того, чтобы улучшить действие основной солнцезащиты. То есть сначала вы наносите крем с SPF, а затем пудру с SPF".

Тональный крем с SPF защитой

Фото: Getty Images

Тональный крем предназначен для декоративного эффекта ровного тона лица. Действительно многие тональники содержат в своем составе солнцезащитные фильтры, однако не содержат антиоксиданты и другие уходовые компоненты за кожей, которые так важны в период активного солнца.

"Если вам нужно и защищать кожу от агрессивного УФ и выравнивать тон кожи, отдайте предпочтение солнцезащитному крему с тоном, а не тональному крему с SPF", — советует косметолог.

Как вы поняли, все же лучше защищать свою кожу от УФ облучения, используя именно кремы с SPF фильтрами. Такой крем будет и защищать кожу, и ухаживать за ней. А при необходимости или же по желанию можно дополнить защиту пудрой или же активными капсулами.

"Важно понимать, что санскрины даже с SPF 100 не защищают кожу на 100%. И чем здоровее кожа, тем лучше солнцезащитный крем будет ее защищать. Поэтому правильно ухаживайте за кожей, не сенситизируйте ее, то есть не повышайте ее чувствительность к солнцу. Не используйте без назначения врача ретинол внутренне и без назначения косметолога кислоты и ретинол для наружного использования в домашнем уходе", — советует Анна Круглик.

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