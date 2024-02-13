С какого возраста начинать пользоваться anti-age косметикой, — косметолог

Многие считают, что наша кожа начинает стареть с 25 лет и уже в этом возрасте начинают использовать anti-age средства и процедуры. Но это миф и так делать не нужно! Эксклюзивно для Фокуса косметолог Анна Круглик, рассказала, с какого возраста нужно использовать антивозрастной уход, чтобы предотвратить старение.

Related video

Каждая женщина, чтобы предупредить возрастные изменения, пытается как можно раньше ввести антивозрастной уход и процедуры. Однако такие действия не всегда оправданы, а первые проявления старения очень индивидуальны, поэтому стоит понимать, до какого возраста можно оставить свое лицо в покое и не тратиться на anti-age косметику. Косметолог с медицинским образованием Анна Круглик рассказывает Фокусу, как происходят возрастные изменения у женщин, и когда на самом деле нужно начинать anti-age уход.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Возраст 25+

Фото: Freepik

Некоторые женщины начинают "предупреждать" возрастные изменения чуть ли не с 25 лет, однако действительно ли нужно так рано начинать антивозрастной уход за кожей?

"С 25 до 30 лет — возраст пиковой мощности. В этот период все механизмы кожи работают максимально качественно: активно синтезируются коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, что обеспечивает нашей коже хорошую упругость и эластичность. Поэтому, при условии здоровой кожи, в этом возрасте достаточно использовать качественное очищающее средство (средство, которое не очищает кожу до скрипа и не нарушает микробиом кожи) и при Индексе Ультрафиолета 3 и выше — солнцезащитный крем. ИУФ вы можете отслеживать в метеододатке", — отмечает косметолог.

Не нужно действовать на опережение, ведь кожа нуждается в уходе по возрасту, поэтому до 30 лет достаточно качественно очищать и защищать ее от чрезмерного воздействия солнечных лучей.

Возраст 30+

Фото: Freepik

"С 30 до 35 лет в нашей коже начинаются первые изменения. Коллаген и эластин синтезируются не так активно, ухудшается микроциркуляция, замедляются процессы обновления и регенерации кожи. Поэтому в этот период важно использовать средства для поддержания естественных функций кожи и для профилактики старения", — советует Анна Круглик.

Косметолог советует именно с этого возраста включить в свой уход:

Средства, в составе которых: ниацинамид, красный виноград, экстракт конского каштана, кофеин, эсцин для восстановления и поддержания микроциркуляции. Ведь здоровая микроциркуляция — это главный ключ для молодости кожи.

Антиоксидантные средства.

Средства с про- и пребиотиками для поддержания здорового микробиома.

Ночное средство для поддержания циркадной регуляции.

"Именно ночью и именно во время глубокой фазы сна, в коже происходят уникальные процессы для восстановления и омоложения кожи. И при нарушении сна, важно использовать на ночь, средство с циркадным эффектом, которые обеспечивают хороший вид кожи лица даже если вы плохо спали, или не спали вообще", — отмечает Анна Круглик.

Средства для поддержания активности синтеза коллагена и эластина курсом 1-2 раза в год.

Когда начинаются изменения?

Фото: Getty Images

Итак, как видите, первые морщины — не повод подключать тяжелую артиллерию anti-age средств. Настоящие возрастные изменения начинаются примерно за 8-10 лет до менопаузы, это индивидуально, но примерно с 35 до 45 лет. И это тот возраст когда уже нужно использовать anti-age средства и anti-age процедуры на постоянной основе.

В этот период в ежедневном уходе важно иметь:

очищение, желательно с про и пребиотиками;

антиоксидантную и улучшающую микроциркуляцию сыворотку;

anti-age концентрат для активной стимуляции здорового коллагена и эластина;

крем для зоны вокруг глаз;

крем дневной с пребиотиками;

крем ночной с циркадным эффектом;

солнцезащитный крем, при агрессивном солнце, когда ИУФ 3 и выше.

Косметолог отмечает, что кроме базового ежедневного ухода, в еженедельный уход стоит добавить:

Фото: Getty Images

Эксфолиацию, используя энзимный пилинг.

"С возрастом естественное отшелушивание мертвых клеток значительно замедляется, в результате появляется тусклый цвет лица и морщины", — отмечает косметолог.

Увлажняющую и стимулирующую anti-age маску.

"Теперь, зная, как и когда происходят изменения в коже, вы должны понимать, что сначала важно правильно выстроить регулярный базовый уход, и не спешить прибегать к anti-age средствам и процедурам в кабинете косметолога", — отмечает Анна Круглик.

Большинство возрастных изменений можно отсрочить и предупредить, используя правильный уход за кожей, в соответствии с потребностями и проблемами вашей кожи. Для того, чтобы подобрать правильный уход, стоит обратиться за консультацией к профессиональному косметологу, чтобы не тратить время на безрезультатные попытки подобрать косметику самостоятельно.

Напомним, косметолог рассказала, почему нельзя умывать лицо мылом.

Ранее Фокус писал о том, чем отличается тоник от мицеллярной воды, и нужно ли их смывать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.