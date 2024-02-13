З якого віку потрібно користуватись anti-age косметикою, — косметологиня

Багато хто вважає, що наша шкіра починає старіти з 25 років і вже в цьому віці починають використовувати anti-age засоби та процедури. Але це міф і так робити не потрібно! Ексклюзивно для Фокуса косметологиня Анна Круглик, розповіла, з якого віку потрібно використовувати антивіковий догляд, щоб запобігти старінню.

Related video

Кожна жінка, аби попередити вікові зміни, намагається якомога раніше ввести антивіковий догляд та процедури. Проте такі дії не завжди виправдані, а перші прояви старіння дуже індивідуальні, тому варто розуміти, до якого віку можна залишити своє обличчя у спокої та не витрачатись на anti-age косметику. Косметологиня з медичною освітою Анна Круглик розповідає Фокусу, як відбуваються вікові зміни у жінок, та коли насправді потрібно починати anti-age догляд.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Вік 25+

Фото: Freepik

Деякі жінки починають "попереджати" вікові зміни мало не з 25 років, проте чи дійсно потрібно так рано розпочинати антивіковий догляд за шкірою?

"З 25 до 30 років — вік пікової потужності. В цей період всі механізми шкіри працюють максимально якісно: активно синтезуються колаген, еластин, гіалуронова кислота, що забезпечує нашій шкірі гарну пружність та еластичність. Тому, за умови здорової шкіри, в цьому віці достатньо використовувати якісний очищуючий засіб (засіб який не очищує шкіру до скрипу та не порушує мікробіом шкіри) та при Індексі Ультрафіолету 3 і вище — сонцезахисний крем. ІУФ ви можете відстежувати в метеододатку", — наголошує косметологиня.

Не потрібно діяти на випередження, адже шкіра потребує догляду по віку, тому до 30 років достатньо якісно очищати та захищати її від надмірного впливу сонячних променів.

Вік 30+

Фото: Freepik

"З 30 до 35 років у нашій шкірі починаються перші зміни. Колаген та еластин синтезуються не так активно, погіршується мікроциркуляція, уповільнюються процеси оновлення та регенерації шкіри. Тому в цей період важливо використовувати засоби для підтримки природних функцій шкіри та для профілактики старіння", — радить Анна Круглик.

Косметологиня радить саме з цього віку включити у свій догляд:

Засоби, які містять у своєму складі: ніацинамід, червоний виноград, екстракт кінського каштана, кофеїн, есцин для відновлення та підтримки мікроциркуляції. Адже здорова мікроциркуляція — це головний ключ для молодості шкіри.

Антиоксидантні засоби.

Засоби з про- та пребіотиками для підтримки здорового мікробіому.

Нічний засіб для підтримки циркадної регуляції.

"Саме вночі й саме під час глибокої фази сну, у шкірі відбуваються унікальні процеси для відновлення та омолодження шкіри. І при порушенні сну, важливо використовувати на ніч, засіб з циркадним ефектом, які забезпечують гарний вигляд шкіри обличчя навіть якщо ви погано спали, або не спали взагалі", — наголошує Анна Круглик.

Засоби для підтримки активності синтезу колагену та еластину курсом 1-2 рази на рік.

Коли починаються зміни?

Фото: Getty Images

Отже, як бачите, перші зморшки — не привід підключати важку артилерію anti-age засобів. Справжні вікові зміни починаються приблизно за 8-10 років до менопаузи, це індивідуально, але приблизно з 35 до 45 років. І це той вік коли вже потрібно використовувати anti-age засоби та anti-age процедури на постійній основі.

У цей період у щоденному догляді важливо мати:

очищення, бажано з про та пребіотиками;

антиоксиданту та покращуючу мікроциркуляцію сироватку;

anti -age концентрат для активної стимуляції здорового колагену та еластину;

крем для зони навколо очей;

крем денний з пребіотиками;

крем нічний з циркадним ефектом;

сонцезахисний крем, при агресивному сонці, коли ІУФ 3 і вище.

Косметологиня наголошує, що крім базового щоденного догляду, у щотижневий догляд варто додати:

Фото: Getty Images

Ексфоліацію, використовуючи ензимний пілінг.

"З віком природне відлущення мертвих клітин значно уповільнюється, в результаті з'являється тьмяний колір обличчя та зморшки", — зазначає косметологиня.

Зволожувальну і стимулюючу anti-age маску.

"Тепер, знаючи, як і коли відбуваються зміни в шкірі, ви повинні розуміти, що спочатку важливо правильно вибудувати регулярний базовий догляд, та не поспішати вдаватися до anti-age засобів та процедур в кабінеті косметолога", — зазначає Анна Круглик.

Більшість вікових змін можна відтермінувати та попередити, використовуючи правильний догляд ха шкірою, відповідно до потреб та проблем вашої шкіри. Для того, аби підібрати правильний догляд, варто звернутись за консультацією до косметолога, аби не витрачати час на безрезультатні спроби підібрати косметику самостійно.

Нагадаємо, косметологиня розповіла, чому не можна умивати обличчя милом.

Раніше Фокус писав про те, чим відрізняється тонік від міцелярної води, та чи потрібно їх змивати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.