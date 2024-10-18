Косметолог Беллы Хадид поделилась секретами ухода за кожей лица

Голливудский эксперт отметила важность вечерних процедур по уходу за кожей лица и рассказала, какую важную роль играет эластичность мышц.

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Известный голливудский косметолог Джоанна Чех рассказала о своем отношении к уколам ботокса и поделилась некоторыми секретами по уходу за кожей лица, сообщает Independent.

К Джоанне Чех обращаются многие знаменитости, в том числе в списке ее клиентов есть такие звезды, как Белла Хадид, Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян, Кристи Тарлингтон Бернс и Кейт Бланшетт.

Эластичность мышц

Косметолог известна применением техники "пощечины" кожи. Из-за этой методики для повышения эластичности кожи она получила нескольких неприятных прозвищ среди ее знаменитых клиентов в США. Однако 60-летняя эксперт, родившаяся в Польше, клянется, что эта жесткая техника стимулирует приток крови и повышает эластичность мышц.

"Мы забываем говорить о мышцах, когда говорим о здоровой коже. Если мышцы обладают надлежащей эластичностью и надлежащим уровнем упругости, то у вашей кожи есть прекрасная основа. Потому что, если вашим мышцам не хватает эластичности, ваша кожа просто провисает, поскольку у нее нет хорошей основы", — говорит Чех. Джоанна отмечает, что как только она поняла, что лечение мышц так же важно, как и кожи, именно тогда она начала видеть результаты.

Уколы ботокса

Отвечая на вопрос, что она думает о процедуре, парализующей мышцы, известной как ботокс, косметолог сказала: "Профилактический ботокс? Переводится как профилактический мышечный паралич. Если вы будете делать каждые три месяца, это изменит форму вашего лица, а тонус мышц лица станет более ровным".

Специалист объясняет, что где бы вы ни делали инъекции ботокса, это вызовет цепную реакцию на остальные мышцы вашего лица: "Если одна мышца не будет двигаться автоматически, например, мышцы, окружающие глаз, то щеки и так далее перестанут двигаться и станут слабее".

Она советует проводить эту процедуру не чаще одного раза в восемь месяцев. Чех признается, что сама делала инъекции ботокса: "Мне было 46, когда я развелась, и я подумала, что сделаю что-нибудь непристойное. С тех пор я делаю это, может быть, каждые два года. Но если вы начнете колоть ботокс, не делайте этого раньше 36 или 38 лет. Обычно в этом возрасте мы обретаем форму лица, к 30 годам у вас еще есть ваш маленький детский жирок. До этого времени не делайте никаких процедур".

Вечерний уход за кожей лица

Чех советует обратить внимание на вечерний уход за кожей лица: "Я концентрируюсь на уходе за кожей вечером. Но если у вас есть три или пять минут утром, сделайте небольшой массаж лица, пока варится кофе". По ее словам, это обеспечивает лимфодренаж, снимает отеки и подготавливает лицо к предстоящему дню.

Вечерний уход за кожей, Джоанна считает наиболее действенным: "Эффективность каждого средства, которое вы наносите вечером, увеличивается как минимум на 20%". Это связано с тем, что вечером кожа выводит лимфатическую жидкость и устраняет окислительные повреждения ДНК, полученные в течение дня. Кроме того, в это время ваш организм находится на самом низком уровне стресса, поэтому циркуляция кислорода и проницаемость кожи находятся на оптимальном уровне, что позволяет питательным веществам из кремов и сывороток лучше усваиваться.

Что касается косметических продуктов, Чех утверждает, что двумя наиболее важными вещами являются очищающее средство и тоник. "Если вы наносите много макияжа, используйте бальзам для умывания. Если вы используете только SPF, то молочка для умывания будет достаточно. После очищения всегда используйте тоник, который контролирует pH, что невероятно важно, поскольку он контролирует воспаление. А под воспалением кроется все: прыщи, обезвоживание, покраснение, угри, неровности, гиперпигментация", — поделилась специалист.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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