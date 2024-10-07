Наслідували приклад Cardi B: дві жінки зіткнулися з невдалою пластикою сідниць

Cardi B свого часу захоплювалася збільшенням стегон і сідниць, проте з роками переглянула своє ставлення до цієї процедури

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31-річна американська хіп-хоп виконавиця, авторка пісень і акторка Cardi B, прославилася не тільки своїми піснями, а й тим, що збільшила свої стегна і сідниці за допомогою філерів, надавши їм округлих і пружних форм. Однак деякі жінки, які наслідували її приклад, зіткнулися з жахливими наслідками цієї процедури. Про свій сумний досвід вони розповіли в бесіді з Daily Mail.

За інформацією видання, типи філерів для створення ідеальних сідниць схвалені FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів), але тільки для обличчя, і їхнє використання на сідницях наражає людей на ризик побічних ефектів, які розробники ін'єкцій ніколи не тестували. Тепер дедалі більшій кількості жінок видаляють схожу на пластик речовину після серйозних побічних реакцій, включно з гниттям тканин.

Cardi B збільшила собі стегна і сідниці за допомогою філерів

44-річна Хелен Аріас, мати двох дітей, завжди була худою і думала, що ін'єкції додадуть її нижній половині більш округлих обрисів. Вона відвідала клініку у Флориді, яка рекламувала цю послугу. Жінка думала, що отримує вітаміни, насправді ж їй ввели біополімери.

"Я думала, що це додасть мені впевненості, тому я зробила по три ін'єкції в кожну ногу. Усе було добре, і я почала займатися спортом і помітила, що мої ноги стали більшими", — згадує вона.

Але через рік після ін'єкцій Гелен помітила зміну кольору в місцях, де їх робили. Вона роками спостерігала за плямами, але не зверталася до лікаря з приводу їх, хоча вони поступово погіршувалися.

Гелен Аріас відчувала сильний біль після ін'єкцій біополімера

"Через це моя нога почорніла. Це був некроз — він мав вигляд гниючого м'яса і був покритий шишками. Я шукала відповіді роками, а потім у клініці, до якої я звернулася, мені сказали, що в мені біополімери, а не вітаміни", — продовжила Арісас.

Її біль був нестерпним, а легкий удар об журнальний столик доводив жінку до сліз. Вона не могла гратися з дітьми і навіть просила їх не чіпати її через болісний дискомфорт.

Зрештою вона звернулася до пластичного хірурга з Майамі, доктора Нараянана Наіра. Він погодився безплатно видалити маленькі кульки полімерів, що скупчуються по всій її нижній половині, і буквально врятував їй життя.

"Мені зробили операцію минулого року, і він видалив майже всі біополімери з моєї ноги. Тепер, коли вони вийшли з мого тіла, я почуваюся краще. Зміна кольору минула, і я починаю приводити своє життя до ладу", — щаслива Гелен.

48-річна Розанджела Дубраска з Юти відвідала клініку у Венесуелі 2008 року, щоб усвідомлено зробити ін'єкції біополімерів, поліпшити своє тіло і знову набути впевненості в собі. Її на такий крок спонукав приклад інших дівчат.

Розанджела Дубраска

Приблизно 10 років усе було добре. Вона була задоволена своїми результатами і залишалася здоровою. Але близько 2018 року її шкіра почала змінювати колір, перетворюючись із червоної на фіолетову. Її руки опухли, вона страждала від головного болю і колючого болю в тазу та нозі й не могла довго сидіти через біль у спині.

"Усе стало настільки погано, що в мене почалося безсоння, і єдиним засобом, який вилікував біль, був морфін. Я зверталася по допомогу до лікарів, але вони не змогли з'ясувати, що зі мною не так", — зізналася вона.

Як і Гелен, Розанджела звернулася до лікаря Наіра. Зробивши МРТ, лікар виявив кілька маленьких кульок у тканинах її сідниць. У лютому 2024 року він зробив їй операцію, видаливши з організму все зайве.

За словами арофессора Майкла Атлана, очільника відділення пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії в лікарні Тенон APHP — Університет Сорбонна в Парижі, в його практиці був випадок, коли шестеро жінок упродовж 18 місяців скаржилися на появу лихоманки, почервоніння, ущільнень та болючих вузликів (невеличких кульок) через 3-8 тижнів після ін'єкції гіалуронової кислоти в сідниці. Спочатку їх лікували кортикостероїдами та антибіотиками, щоб виключити інфекції та запалення, а коли кульки не розсмоктувалися, то проводили операцію.

Дія біополімерів може поширюватися за межі початкового місця ін'єкції та мігрувати через сидіння, фізичні вправи і силу тяжіння, що може призвести до поширення матеріалу на стегна, ноги, стегна і поперек. Лімфатична система також може переносити біополімери в інші частини тіла, що може призвести до запалення й утворення грудок в інших ділянках тіла.

Це може призвести до обширного пошкодження тканин, нервів, проблем із диханням і відмови органів. Коли біополімери вводяться в тканини, вони можуть здавлювати кровоносні судини, зменшуючи приплив крові до ураженої ділянки. Недостатнє кровопостачання позбавляє тканини кисню і поживних речовин, що призводить до некрозу.

Реперка Cardi B уперше розповіла у 2022 році про біополімери, які вона ввела собі в сідниці 2014 року, але пізніше зізналася, що видалила приблизно 95% із них.

Раніше Фокус писав, що Cardi B кинула мікрофон у фаната, який облив її напоєм під час концерту, а також розповідав, що дівчина з найбільшими губами націлилася на новий рекорд.

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