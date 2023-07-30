Cardi B кинула мікрофон у фаната, який облив її напоєм під час концерту (відео)

Менш ніж за добу до інциденту співачка ще раз "відзначилася" — Cardi B кинула мікрофон у ді-джея через те, що той нібито занадто рано вимкнув її пісню.

Related video

Американська співачка Cardi B кинула мікрофон у шанувальника, який облив зірку напоєм під час її виступу в Лас-Вегасі. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Відео зі скандальним інцидентом швидко розлетілося в мережі. Це був не перший раз, коли цими вихідними реп-виконавиця, яка тільки нещодавно випустила новий трек зі своїм чоловіком Offset під назвою Jealousy, вирішила використовувати свій мікрофон для чогось іншого, крім співу.

30-річна зірка виступала в Drai's Beach Club і кинула мікрофон у ді-джея через те, що він начебто занадто рано вимкнув її пісню. Як відомо, Карді Бі виступає під фонограму.

У кліпі, опублікованому в соціальних мережах користувачем kfen777, видно, як артистка вигукує своє ім'я, перш ніж повернутися і кинути мікрофон у бік ді-джея.

На другому відео знаменитість співає свій хіт 2018 року Bodak Yellow. У якийсь момент фанат облив її напоєм із пластикового стаканчика, а вона різко кинула в нього мікрофон. Охорона підійшла до хлопця, щоб розібратися в ситуації.

Крім того, за інформацією зарубіжних ЗМІ, шанувальники в Лас-Вегасі чекали майже дві години на спеці, перш ніж зірка з'явилася на сцені.

Раніше Фокус писав, що Карді Бі подарувала 5-річній доньці сумку Hermes Birkin за 25 тисяч доларів.