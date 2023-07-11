Карді Бі подарувала 5-річній доньці сумку Hermes Birkin за 25 тисяч доларів (фото)

Маленька дівчинка йде по стопах своєї зіркової мами і вже з дитинства колекціонує дорогі сумочки.

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Американська співачка Cardi B та її коханий, 31-річний репер Offset, зробили своїй 5-річній доньці дорогий подарунок. На честь дня народження малятко Калчер Кіарі Чефус отримала від зіркових батьків сумку Hermès Birkin вартістю 25 тисяч доларів. Фото дівчинки зі святкового дня 30-річна реп-виконавиця опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Свій п'ятий день народження Калчер відсвяткувала у вбранні в стилі Барбі, а ексклюзивна рожева сумочка від розкішного будинку моди ідеально доповнила образ дівчинки. Старша донька Карді Бі позувала в рожевому боді та відповідній балетній пачці, завершивши ансамбль принцеси сандалями з рожевими стрічками.

"Моєму малятку виповнилося п'ять років. З днем народження мою милу принцесу. Це прекрасно бачити, як росте моя дівчинка, але водночас мені трохи сумно, що моє малятко більше не моє маленьке малятко", — підписала Карді серію милих знімків.

Калчер йде по стопах своєї мами, адже у Карді Бі цілий гардероб рідкісних і дорогих сумочок від Hermès, Chanel та інших брендів — більша частина подарована коханим. Незважаючи на те, що рожева модель — це перша Birkin дівчинки, на свій третій день народження вона отримала райдужну сумочку, прикрашену сліпучими візерунками, вартістю 48 000 доларів.

Також Фокус писав, що рік тому, в четвертий день народження Калчер, зіркові батьки подарували їй 50 тисяч доларів готівкою.