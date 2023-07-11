Карди Би подарила 5-летней дочке сумку Hermes Birkin за 25 тысяч долларов (фото)

Маленькая девочка идет по стопам своей звездной мамы и уже с детства коллекционирует дорогие сумочки.

Related video

Американская певица Cardi B и ее возлюбленный, 31-летний рэпер Offset, сделали своей 5-летней дочери дорогостоящий подарок. В честь дня рождения малышка Калчер Киари Чефус получила от звездных родителей сумку Hermès Birkin стоимостью 25 тысяч долларов. Фотографии девочки с праздничного дня 30-летняя рэп-исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Свой пятый день рождения Калчер отметила в наряде в стиле Барби и эксклюзивная розовая сумочка от роскошного дома моды идеально дополнила образ девочки. Старшая дочь Карди Би позировала в розовом боди и соответствующей балетной пачке, завершив ансамбль принцессы сандалиями с розовыми ленточками.

"Моей малышке исполнилось пять лет. С днем рождения мою милую принцессу. Это прекрасно видеть, как растет моя девочка, но в то же время мне немного грустно, что моя малышка больше не моя маленькая малышка", — подписала Карди серию милых снимков.

Калчер идет по стопам своей мамы, ведь у Карди Би целый гардероб редких и дорогих сумочек от Hermès, Chanel и других брендов — большая часть подарена возлюбленным. Несмотря на то, что розовая модель — это первая Birkin девочки, на свой третий день рождения она получила радужную сумочку, украшенную ослепительными узорами, стоимостью 48 000 долларов.

Также Фокус писал, что год назад, в четвертый день рождения Калчер, звездные родители подари ей 50 тысяч долларов наличными.