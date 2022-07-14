Cardi B и Offset подарили дочери на четырехлетие $50 тысяч наличными (видео)

Незадолго до дня рождения Cardi B убеждала прессу, что приучает детей к скромности.

Американская хип-хоп-певица Cardi B и ее супруг, рэпер Offset, решили с младых ногтей приучать детей к роскоши. Поэтому неудивительно, что на свое четырехлетие их старшая дочь Калче Киари (Kulture Kiari) получила в день рождения 50 000 долларов наличными, сообщает People.

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На видео, которое отец ребенка опубликовал в соцсети, малышка выглядывает из окна черного внедорожника, а затем у нее в руках появляются пять толстых пачек с деньгами.

"Что это?" – спрашивает Offset у дочери, и этот же вопрос повторяет его жена. "Билет", – отвечает Калче, прежде чем отец поправляет ее: "Билет стоит миллион, девочка. Это 50. Скажи, 50!"

Издание отмечает, что такой роскошный подарок родители сделали дошкольнице всего через несколько дней после слов Cardi B о том, что она пытается воспитать своих детей так, чтобы они ценили тяжелую работу и понимали, как тяжело зарабатываются деньги, а также были скромными и неизбалованными.

"Они должны знать, чтобы никогда не чувствовать себя комфортно. Никогда не думай: "Я получу это, потому что я ребенок Карди и Оффсета. Они никогда не узнают, что такое борьба, поэтому у них может не быть того голода, который был у меня. Несмотря на то, что мои дети обеспечены, я хочу, чтобы они знали, что когда ты работаешь ради чего-то и добиваешься этого, это вызывает большее уважение, особенно когда люди видят, что ты рвешь за это свою задницу", – говорила певица.

Видео с ребенком и деньгами было снято Offset во время семейной поездки в развлекательный центр для детей Candytopia с Калче и 10-месячным сыном Уэйвом Сетом для празднования ее дня рождения.

Напомним, украинская клипмейкер Таня Муиньо сняла клип для Cardi B на композицию Up. По сюжету клипа, певица стоит на могиле, на надгробии которой написано RIP 2020, предстает в виде фигурки на радиаторе машины, а в ее волосы вплетены головы кукол.