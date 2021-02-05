Украинский клипмейкер Таня Муиньо сняла новый клип для Cardi B (видео)

Клип на YouTube посмотрели уже почти 2, 5 миллионов пользователей.

Режиссером последнего клипа известной американской хип-хоп-исполнительницы Cardi B на композицию Up стала украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Ролик опубликован на YouTube-канале Cardi B.

По сюжету клипа, артистка Cardi B стоит на могиле, на надгробии которой написано RIP 2020, предстает в виде фигурки на радиаторе машины, а в ее волосы вплетены головы кукол.

Клип на видеохостинге посмотрели уже почти 2, 5 миллионов пользователей.

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31-летняя Таня Муиньо – украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Известна своей работой над клипами популярных исполнителей: MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, Скриптонит, IOWA и др.

В 2019 году Таня стала режиссером клипа американской певицы Кэти Перри.

Муиньо рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).

Клипы Тани набирают десятки миллионов просмотров в YouTube. Рекордсменом среди просмотров является клип на песню "Тролль" ("Время и Стекло"). По состоянию на февраль 2021 года, количество его просмотров пересекло отметку в 179 000 000.

Муиньо живет в Одессе, математик по образованию. Родилась на Кубе. Оттуда отец Муиньо – поэтому такая нестандартная для украинки фамилия.