Українська кліпмейкерка Таня Муїньо зняла новий кліп для Cardi B (відео)

Кліп на YouTube подивилися вже майже 2,5 мільйони користувачів.

Режисером останнього кліпу відомої американської хіп-хоп-виконавця Cardi B на композицію Up стала українська кліпмейкерка Таня Муїньо.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Cardi B.

За сюжетом кліпу, артистка Cardi B стоїть на могилі, на надгробку якої написано RIP 2020 року, постає у вигляді фігурки на радіаторі машини, а в її волосся вплетені голови ляльок.

Кліп на відеохостингу подивилися вже майже 2,5 мільйони користувачів.

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31-річна Таня Муїньо — українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців: MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, Скриптоніт, IOWA й ін.

У 2019 Таня стала режисеркою кліпу американської співачки Кеті Перрі.

Муїньо рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Кращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла три роки поспіль: у 2016 2017 і 2018 роках). Переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018).

Кліпи Тані набирають десятки мільйонів переглядів в YouTube. Рекордсменом серед переглядів є кліп на пісню "Троль" ("Время и Стекло"). Станом на лютий 2021 року, кількість його переглядів перетнуло позначку в 179 000 000.

Муїньо живе в Одесі, математикиня за освітою. Народилася на Кубі. Звідти батько Муїньо — тому таке нестандартне для українки прізвище.