Cardi B й Offset подарували дочці на чотириріччя $50 тисяч готівкою (відео)

Незадовго до дня народження Cardi B переконувала пресу, що привчає дітей до скромності.

Американська хіп-хоп-співачка Cardi B та її чоловік, репер Offset, вирішили з пелюшок привчати дітей до розкоші. Тому не дивно, що на своє чотириріччя їхня старша дочка Калче Кіарі (Kulture Kiari) отримала в день народження 50 000 доларів готівкою, повідомляє People.

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На відео, яке батько дитини опублікував у соцмережі, маля виглядає з вікна чорного позашляховика, а потім у неї в руках з'являються п'ять товстих пачок із грошима.

"Що це?" — запитує Offset у дочки, і це ж запитання повторює його дружина. "Квиток", — відповідає Калче, перш ніж батько поправляє її: "Квиток коштує мільйон, дівчинко. Це 50. Скажи, 50!"

Видання зазначає, що такий розкішний подарунок батьки зробили дошкільнятку всього через кілька днів після слів Cardi B про те, що вона намагається виховати своїх дітей так, щоб вони цінували важку роботу й розуміли, як важко заробляються гроші, а також були скромними та нерозбещеними.

"Вони повинні знати, щоби ніколи не почуватися комфортно. Ніколи не думай: "Я отримаю це, тому що я дитина Карді й Оффсета". Вони ніколи не дізнаються, що таке боротьба, тому в них може не бути голоду, який був у мене. Незважаючи на те, що мої діти забезпечені, я хочу, щоб вони знали, що коли ти працюєш заради чогось і домагаєшся цього, це викликає більшу повагу, особливо коли люди бачать, що ти рвеш за це свою дупу", – казала співачка.

Відео з дитиною та грошима зняв Offset під час сімейної поїздки до розважального центру для дітей Candytopia з Калче та 10-місячним сином Вейвом Сетом для святкування її дня народження.

Нагадаємо, українська кліпмейкерка Таня Муїньо зняла кліп для Cardi B на композицію Up. За сюжетом кліпу, співачка стоїть на могилі, на надгробку якої написано RIP 2020, і постає у вигляді фігурки на радіаторі машини, а в її волосся вплетені голови ляльок.