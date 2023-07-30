Cardi B кинула микрофон в фаната, который облил ее напитком во время концерта (видео)

Менее чем за сутки до инцидента певица еще раз "отличилась" — Cardi B бросила микрофон в ди-джея из-за того, что он якобы слишком рано выключил ее песню.

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Американская певица Cardi B бросила микрофон в поклонника, который облил звезду напитком во время ее выступления в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

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Видео со скандальным инцидентом быстро разлетелось в Сети. Это был не первый раз, когда в эти выходные рэп-исполнительница, которая только недавно выпустила новый трэк со своим супругом Offset под названием Jealousy, решила использовать свой микрофон для чего-то другого, кроме пения.

30-летняя звезда выступала в Drai's Beach Club и бросила микрофон в ди-джея из-за того, что он якобы слишком рано выключил ее песню. Как известно, Карди Би выступает под фонограмму.

В клипе, опубликованном в социальных сетях пользователем kfen777, видно, как артистка выкрикивает свое имя, прежде чем повернуться и бросить микрофон в сторону ди-джея.

На втором видео знаменитость поет свой хит 2018 года Bodak Yellow. В какой-то момент фанат облил ее напитком из пластикового стаканчика, а она резко бросила в него микрофон. Охрана подошла к парню, чтобы разобраться в ситуации.

Кроме того, по информации зарубежных СМИ, поклонники в Лас-Вегасе ждали около двух часов на жаре, прежде чем звезда появилась на сцене.

Ранее Фокус писал, что Карди Би подарила 5-летней дочке сумку Hermes Birkin за 25 тысяч долларов.