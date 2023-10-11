Душа прагне змін: жінка з найбільшими губами в світі націлилась на новий рекорд (фото)
Дівчина тепер хоче мати найбільші вилиці у світі і попри застереження лікарів, що філери можуть стати для неї смертельними, вирішила продовжувати "удосконалювати" свою зовнішність.
25-річна Андреа Іванова з Болгарії знову невдоволена своєю зовнішністю. На тлі великих губ їй тепер здається, що в неї замалі щоки, тож вона вирішила їх збільшити. Дівчина з "найбільшими у світі губами" тепер націлилася мати й найбільші вилиці у світі, попри те, що лікарі відмовляються робити їй ін’єкції в обличчя, оскільки це може бути смертельним. Про це пише Mirror.
Хотіла виглядати як лялька Bratz
Андреа Іванова вже витратила близько 1600 фунтів стерлінгів на філери для вилиць, а також на підборіддя, щелепу та губи, але лікарі застерігають, що вводити їй ще один філер в обличчя небезпечно, оскільки це може бути фатальним.
Болгарська блогерка почала робити косметичні процедури ще в 2018 році. Вона хотіла виглядати як лялька Bratz — і на своє перетворення, а конкретніше на збільшення губ, вона вже витратила 8000 фунтів стерлінгів.
Тепер дівчина націлилася на новий рекорд. Андреа хоче ігнорувати занепокоєння лікарів щодо ін’єкцій їй в обличчя.
"Окрім найбільших губ у світі, я хочу мати ще й найбільші вилиці. Наразі мені зробили чотири ін’єкції гіалуронової кислоти в мої вилиці, але я зроблю ще дві" — говорить дівчина.
Планує і далі збільшувати губи
Також вона не збирається припиняти збільшення губ і вже запланувала кілька процедур для цього.
"Мої губи все ще недостатньо великі, і я хочу, щоб вони були набагато більшими, ніж зараз. Кожного місяця я буду отримувати більше філерів, але я навіть не можу порахувати, скільки грошей я витратила загалом. Скрізь є багато негативних коментарів про мене, і багато людей також не схвалюють моє нове збільшене підборіддя", — скаржиться майбутня рекордсменка.
Дівчина зізнається, що її зовнішній вигляд вплинув на її любовне життя і вона до цих пір не зустріла "кохання усього свого життя". Любителька бьюті-процедур каже, що їй відмовили в участі в хітовому шоу про побачення The Bachelor (аналог українського шоу "Холостяк" — ред.).
"Я дійсно хотіла взяти участь у шоу, тому що я могла б отримати більше популярності і, можливо, зустріти кохання…але мене розчарували. Та й цей сезон був досить невдалим, оскільки новий холостяк сказав, що йому не подобаються дівчата з великою кількістю естетичних втручань", — говорить Андреа.
Нагадаємо, що Фокус розповідав, кому не варто робити процедуру збільшення губ, і як правильно вибрати фахівця, щоб уникнути небажаних наслідків.
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