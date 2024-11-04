Пуховики, дублянки та навіть пальто — який верхній одяг буде в моді цієї зими

Стилістка розповіла на які моделі верхнього одягу варто звернути увагу цієї зими. Вона порекомендувала не дивитися лише на теплі пуховики, адже є й інші альтернативи, в яких ви не замерзнете, але будете виглядати стильно.

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Останній місяць осені швидко зменшує градус, а це означає, що перший сніг та морози вже поряд. Саме час утеплитися на зиму. Стилістка Іванна Булкат розповіла, який верхній одяг буде в моді цього сезону.

Пуховики Oversize довжиною до середини стегна

Пуховики Oversize довжиною до середини стегон — це один із трендів цієї зими. Такі моделі верхнього теплого одягу додають образу комфорту та мають дуже модний вигляд. Стилістка додала, що такі пуховики не повинні бути приталені, а навпаки, краще обирати максимально вільні, навіть оversize, важливо, щоб під низ помістився теплий светр.

Пуховики довжини міді

Пуховики довжини міді також будуть популярним трендом цієї зими. Вони поєднують в собі зручність та стиль. Цей тип пуховиків створює ідеальний баланс між комфортом і модою. Стилістка радить обирати вільніші моделі та поєднувати цей верхній одяг із об’ємним взуттям та доповнювати об’ємними шарфами. У цьому сезон найкращий вигляд будуть мати світлі моделі.

Короткі та довгі дублянки

Короткі або міді дублянки — це ще один відмінний вибір для зимового верхнього одягу. Стилістка радить не застібати дублянку, адже вона має стильний вигляд у вільному форматі. Щоб не мерзнути, вона рекомендує одягнути під низ теплу термобілизну.

Пальто

Предмет одягу, який всі недооцінюють зимою, за словами стилістки, це пальто. Як пояснила Іванна Булкат, якщо обрати хороший склад та надійно утеплитися під ним вам буде комфортно. Доповнити пальто можна широкими об’ємними шарфами.

Нагадаємо, раніше ми писали, про модні моделі пальто на осінь та зиму, які в тренді у 2024 році

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