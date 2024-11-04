Пуховики, дубленки и даже пальто — какая верхняя одежда будет в моде этой зимой

Стилист рассказала на какие модели верхней одежды стоит обратить внимание этой зимой. Она порекомендовала не смотреть только на теплые пуховики, ведь есть и другие альтернативы, в которых вы не замерзнете, но будете выглядеть стильно.

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Последний месяц осени быстро уменьшает градус, а это значит, что первый снег и морозы уже рядом. Самое время утеплиться на зиму. Стилист Иванна Булкат рассказала, какая верхняя одежда будет в моде в этом сезоне.

Пуховики Oversize длиной до середины бедра

Пуховики Oversize длиной до середины бедер — это один из трендов в моде этой зимы. Такие модели верхней теплой одежды добавляют образу комфорта и выглядят очень модно. Стилистка добавила, что такие пуховики не должны быть приталенными, а наоборот, лучше выбирать максимально свободные, даже оversize, важно, чтобы под низ поместился теплый свитер.

Пуховики длины миди

Пуховики длины миди также будут популярным трендом этой зимы. Они сочетают в себе удобство и стиль. Этот тип пуховиков создает идеальный баланс между комфортом и модой. Стилист советует выбирать более свободные модели и сочетать эту верхнюю одежду с объемной обувью и дополнять объемными шарфами. В этом сезон лучше всего будут смотреться светлые модели.

Короткие и длинные дубленки

Короткие или миди дубленки — это еще один отличный выбор для зимней верхней одежды. Стилист советует не застегивать дубленку, ведь она выглядит стильно в свободном формате. Чтобы не мерзнуть, она рекомендует одеть под низ теплое термобелье.

Пальто

Предмет одежды, который все недооценивают зимой, по словам стилистки, это пальто. Как пояснила Иванна Булкат, если выбрать хороший состав и надежно утеплиться под ним вам будет комфортно. Дополнить пальто можно широкими объемными шарфами.

Напомним, ранее мы писали, о модных моделях пальто на осень и зиму, которые в тренде в 2024 году

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