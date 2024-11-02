Модные модели пальто на осень и зиму, которые в тренде в 2024 году (фото)

Если выбрать удачную модель пальто, оно может заменить все другие возможные варианты верхней одежды даже в зимний период, уверяет стилист Иванна Булкат.

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С каждым днем становится все холоднее, и когда как не сейчас самое время утеплиться на осенне-зимний сезон. Многообразие плечевых изделий на холодное время года поражает — разнообразные куртки, пуховики, пуферы и дубленки. Но есть и тот предмет гардероба который не до оценен нами, это пальто. Специально для Фокуса стилист Иванна Булкат рассказала, какие модели будут в моде в этом сезоне.

"В нашем понимании пальто это что-то не на каждый день, а на выход. И не такое оно уже и теплое, чтобы носить зимой. Но на самом деле это стереотипы, от которых пора отходить. Ведь, если ваше пальто изготовлено из натуральных материалов, имеет хороший подклад и правильную длину и фасон — это самая идеальная верхняя одежда на осень и зиму, которая прослужит вам не один сезон", — пояснила стилист.

По ее словам, пальто бывают разных фасонов, поэтому прежде всего важно подобрать именно свой в соответствии с фигурой, а также важный момент — пальто должно быть на размер больше того, который вы привыкли носить, ведь вам должно быть удобно под ним наслаивать одежду.

Для понимания стилистка показала 8 самых идеальных и актуальных моделей, от украинских и мировых брендов.

Модель GiGi, однобортное, в составе 100% шерсть

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Пальто приталенный крой, который сейчас приобретает популярность, 100 процентная виргинская шерсть

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Оверсайз пальто с актуальной вертикальной полоской в сером цвете

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: из открытых источников

Неплохой и значительно более бюджетный похожий вариант в составе 60% шерсти, прямой крой

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Пальто в актуальном сером цвете, со съемным шарфом, очень эффектно смотрится

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Красивое классическое пальто, на 90% состоит из шерсти, крой прямой, можно носить с поясом или без

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Похожая модель, прямой силуэт, свободный крой

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Двубортная модель niki в актуальном коричневом цвете

Актуальные модели пальто на осень-зиму Фото: Из открытых источников

Напомним, ранее мы писали, о 7 сочетаний осенних цветов.

Кроме этого, Фокус писал, о 5 ошибках в стиле, которые визуально добавляют возраста даже молодым женщинам.