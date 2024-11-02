Модні моделі пальто на осінь та зиму, які втренді у 2024 році (фото)

Якщо обрати вдалу модель пальта, воно може замінити всі інші можливі варіанти верхнього одягу навіть у зимовий період, запевняє стилістка Іванна Булкат.

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З кожним днем стає все холодніше, і коли як не зараз саме час утеплитись на осінньо-зимовий сезон. Різноманіття плечових виробів на холодну пору року вражає — різноманітні куртки, пуховики, пуфери та дублянки. Але є і той предмет гардероба який не до оцінений нами, це пальто. Спеціально для Фокусу стилістка Іванна Булкат розповіла, які моделі будуть в моді цього сезону.

"В нашому розумінні пальто це щось не на кожен день, а на вихід. І не таке воно вже й тепле, щоб носити взимку. Але насправді це стереотипи, від яких пора відходити. Адже, якщо ваше пальто виготовлене з натуральних матеріалів, має хороший підклад і правильну довжину та фасон — це найідеальніший верхній одяг на осінь та зиму, який прослужить вам не один сезон", — пояснила стилістка.

За її словами, пальта бувають різних фасонів, тому перш за все важливо підібрати саме свій відповідно до фігури, а також важливий момент — пальто має бути на розмір більше від того, який ви звикли носити, адже вам повинно бути зручно під ним нашаровувати одяг.

Для розуміння стилістка показала 8 найідеальніших та актуальних моделей, від українських та світових брендів.

Модель GiGi, однобортне, в складі 100% вовна

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Пальто приталений крій, який зараз набуває популярності, 100 відсоткова віргінська вовна

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Оверсайз пальто з актуальною вертикальною смужкою в сірому кольорі

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: з відкритих джерел

Непоганий та значно бюджетніший схожий варіант в складі 60 % вовни, прямий крій

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Пальто в актуальному сірому кольорі, зі зйомним шарфом, дуже ефектно виглядає

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Ккрасиве класичне пальто, на 90% складається з вовни, крій прямий, можна носити з поясом або без

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Схожа модель, прямий силует, вільний крій

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Двобортна модель niki в актуальному коричневому кольорі

Актуальні моделі пальто на осінь-зиму Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, раніше ми писали, про 7 поєднань осінніх кольорів.

Крім цього, Фокус писав, про 5 помилок у стилі, які візуально додають віку навіть молодим жінкам.