Що носити восени 2024: 7 поєднань осінніх кольорів (фото)

Осінь часто здається ідеальним часом для оновлення, особливо коли мова йде про наш гардероб. Але замість того, щоб вирушити за покупками, іноді все, що потрібно, це знайти нові способи стилізувати речі, які у вас уже є.

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Перехідний період між літом і зимою завжди дає захоплюючу можливість поекспериментувати з глибшими, багатшими тонами, водночас з легкими відтінками тепла та нейтральності. Продумано поєднуючи кольори, ви можете легко створювати стильні вбрання, які виглядатимуть сучасно та елегантно, але практичні для мінливої ​​погоди. Осінь дає чудову можливість поекспериментувати з несподіваними поєднаннями, які виглядають свіжими та вишуканими, водночас охоплюючи природну красу сезону з новими та сміливими відтінками. Видання Whowhatwear розповіло, які кольорові поєднання будуть в тренді восени 2024 року.

1. Олива + вугілля

Олива + вугілля Фото: whowhatwear.com

Хоча цього року в основному домінував зелений колір Brat, з приходом осені слід звернути увагу на більш приглушених варіацій тону, наприклад, про оливу та ліс. Перший має смутний відтінок, який підкреслить коричневий. Однак найбільш вдалим поєднанням з цим відтінком є вугільно-сірий.

2. Бордовий + Чорний

Бордовий + Чорний Фото: whowhatwear.com

Бордовий — один із колірних трендів 2024 року. Спочатку ми бачили, як модники почали носити його в акцентованій формі — згадайте сумочки та взуття, — але маятник хитнувся в інший бік. Зараз бордовий колір використовується як основний, а інші відтінки додаються як допоміжні кольори. А от глянцеві чорні аксесуари допоможуть зробити цей насичений відтінок ще більш висококласним, ніж він є зараз.

3. Темно-сірий + білий

Темно-сірий + білий Фото: whowhatwear.com

Для поєднання більш холодних кольорів шукайте м’які, наприклад, яскраві білі. Можливо, це не найпрактичніше поєднання, але їх комбінація виглядає шикарно

4. Темно-синій + блідо-жовтий

Колір, який домінував цього літа, безсумнівно, блідо-жовтий, але те, що ми вступаємо в прохолодні місяці, не означає, що ви повинні повністю відвернутися від нього! Натомість спробуйте протистояти м’яким тонам глибоким відтінком — наприклад, додайте темно-синій.

5. Троянда + Крем

Троянда + Крем Фото: whowhatwear.com

Після перегляду колекцій весна/літо 2025 року цього місяця моди стало зрозуміло одне: наступного року рожевий колір знову стане популярним. Люди моди вже підхопили це й почали носити тіні в темно-трояндових відтінках, які виглядають надзвичайно красиво в поєднанні з кремовими.

6. Небесно-блакитний + Верблюд

Небесно-блакитний + Верблюд Фото: whowhatwear.com

Хоча це не найновіша комбінація кольорів у списку, вона недаремно вважається класичною. Цей відтінок синього настільки ж позачасовий, як і тенденції кольорів, особливо якщо його носити з такими ж елегантними тонами кольору верблюда. Якщо ви дійсно не знаєте, з чого почати, коли справа доходить до поєднання кольорів — це поєднання, яке ніколи не підведе вас.

7. Коричневий + Кремовий

Коричневий + Кремовий Фото: whowhatwear.com

Поряд з бордовим, коричневий є одним з провідних колірних трендів сезону і, мабуть, найбільш універсальним. Він поєднується буквально з усіма кольорами, які вже є в цьому списку, але для безпомилково шикарного поєднання ви справді не можете краще насиченого шоколадно-коричневого та кремового.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 7 трендових сумок, які ми носитимемо цієї осені.

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