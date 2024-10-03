Что носить осенью 2024: 7 сочетаний осенних цветов (фото)

Осень часто кажется идеальным временем для обновления, особенно когда речь идет о нашем гардеробе. Но вместо того, чтобы отправиться за покупками, иногда все, что нужно, это найти новые способы стилизовать вещи, которые у вас уже есть.

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Переходный период между летом и зимой всегда дает захватывающую возможность поэкспериментировать с более глубокими, богатыми тонами, одновременно с легкими оттенками тепла и нейтральности. Продуманно сочетая цвета, вы можете легко создавать стильные наряды, которые будут выглядеть современно и элегантно, но практичны для переменчивой погоды. Осень дает прекрасную возможность поэкспериментировать с неожиданными сочетаниями, которые выглядят свежими и изысканными, одновременно охватывая естественную красоту сезона с новыми и смелыми оттенками. Издание Whowhatwear рассказало, какие цветовые сочетания будут в тренде осенью 2024 года.

1. Масло + уголь

Масло + уголь Фото: whowhatwear.com

Хотя в этом году в основном доминировал зеленый цвет Brat, с приходом осени следует обратить внимание на более приглушенные вариации тона, например, про оливу и лес. Первый имеет смутный оттенок, который подчеркнет коричневый. Однако наиболее удачным сочетанием с этим оттенком является угольно-серый.

2. Бордовый + Черный

Бордовый + Черный Фото: whowhatwear.com

Бордовый — один из цветовых трендов 2024 года. Сначала мы видели, как модники начали носить его в акцентированной форме — вспомните сумочки и обувь, — но маятник качнулся в другую сторону. Сейчас бордовый цвет используется как основной, а другие оттенки добавляются как вспомогательные цвета. А вот глянцевые черные аксессуары помогут сделать этот насыщенный оттенок еще более высококлассным, чем он есть сейчас.

3. Темно-серый + белый

Темно-серый + белый Фото: whowhatwear.com

Для сочетания более холодных цветов ищите мягкие, например, яркие белые. Возможно, это не самое практичное сочетание, но их комбинация выглядит шикарно

4. Темно-синий + бледно-желтый

Цвет, который доминировал этим летом, несомненно, бледно-желтый, но то, что мы вступаем в прохладные месяцы, не означает, что вы должны полностью отвернуться от него! Вместо этого попробуйте противостоять мягким тонам глубоким оттенком — например, добавьте темно-синий.

5. Роза + Крем

Роза + Крем Фото: whowhatwear.com

После просмотра коллекций весна/лето 2025 года в этом месяце моды стало понятно одно: в следующем году розовый цвет снова станет популярным. Люди моды уже подхватили это и начали носить тени в темно-розовых оттенках, которые выглядят чрезвычайно красиво в сочетании с кремовыми.

6. Небесно-голубой + Верблюд

Небесно-голубой + Верблюд Фото: whowhatwear.com

Хотя это не самая новая комбинация цветов в списке, она не зря считается классической. Этот оттенок синего настолько же вневременной, как и тенденции цветов, особенно если его носить с такими же элегантными тонами цвета верблюда. Если вы действительно не знаете, с чего начать, когда дело доходит до сочетания цветов — это сочетание, которое никогда не подведет вас.

7. Коричневый + Кремовый

Коричневый + Кремовый Фото: whowhatwear.com

Наряду с бордовым, коричневый является одним из ведущих цветовых трендов сезона и, пожалуй, самым универсальным. Он сочетается буквально со всеми цветами, которые уже есть в этом списке, но для безошибочно шикарного сочетания вы действительно не можете лучше насыщенного шоколадно-коричневого и кремового.

Напомним, ранее мы писали, о 7 трендовых сумок, которые мы будем носить этой осенью.

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