5 помилок у стилі, які візуально додають віку навіть молодим жінкам

Стилістка пояснила, що жінкам варто бути обережним при підборі гардеробу, адже багато речей здатні докинути жінці візуально +10 чи навіть +15 років.

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Кожна жінка незалежно від вікової категорії мріє виглядати стильно та привабливо. Однак з віковим переходом варто бути уважним при виборі одягу, адже чим доросліша жінка, тим більше стильових нюансів у підборі гардероба. Персональний стиліст Яна Ткаченко розповіла, що варто уникати в стилі, щоб не додати собі декілька зайвих років.

Дешеві тканини

За її словами, штучні тканини мають надлишковий блиск, що видає їх низьку якість. Крім того, такі тканини дуже важко посадити на тканину.

"Одяг із дешевих матеріалів часто швидко втрачає вигляд, вицвітає і може виглядати недбало. Якісні тканини — це гарантована інвестиція у ваш образ", — пояснює Яна Ткаченко.

Застарілий силует

Стилістка наголошує, що особливо варто бути обережним з речами, які залежались в шафі. Навіть якщо ви влазите в речі, які носили 5, 10 і навіть 20 років тому, саме цей силует і видає насправді скільки вам років.

"Речі з минулих десятиліть можуть бути стильними, якщо їх правильно інтегрувати в сучасний гардероб. Але застарілі фасони зазвичай додають віку", — пояснила Яна Ткаченко.

Дешева фурнітура на сумках

Обережними варто бути і при виборі сумочки. Якщо ви не готові витрачати кошти середнього плюс або люкс-сегменту, тоді купуйте сумки в мінімалістичному стилі, там де взагалі не використовується фурнітура. Сумки з дешевими замками, пряжками або блискавками, пояснює стилістка, можуть миттєво здешевити весь ваш образ.

Старомодний макіяж

Яна Ткаченко також рекомендує позбавтесь від блисків для губ, рум’ян з перламутром. "Чим старша жінка, тим макіяж повинен бути більш матовим, без чітких ліній. Яскраві тіні чи важкий тональний крем можуть додати зайві роки. Легкий, природний макіяж підкреслить вашу молодість і свіжість", — пояснила стилістка.

Невірно підібраний колір волосся чи зачіска

Важливим моментом, за словами Яни Ткаченко, є вибір зачіски та кольору волосся, адже саме вони здатні накинути жінці +10 років.

"Неправильно підібраний колір волосся може додати кілька років, а невдала зачіска – зробити обличчя більш втомленим", — резюмувала стилістка.

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