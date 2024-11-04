Не только бургунди и серый: какие цветовые комбинации будут стильно смотреться в холодное время

Как сочетать главные цвета осени между собой и какие трендовые комбинации сезона выглядят по-настоящему "дорого"? Читайте больше в материале.

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Листья давно изменили свой цвет на желтый, красный, оранжевый. Значит и нам пора пересмотреть цвета в собственном гардеробе и обновить новыми цветовыми комбинациями. Стилист Яна Ткаченко специально для Фокуса рассказала о стильных осенних цветовых сочетаниях, которые помогут выглядеть современно в этом сезоне.

Бургунди + серый

Эта смелая цветовая палитра идеально подходит для тех, кто стремится подчеркнуть свой стиль в тренде и уникальное чувство моды. Но, по словам стилистки, бургунди может добавлять возраста. Если такой эффект не желателен, внедряйте его с помощью аксессуаров — сумка, шарф, носки, маникюр или цвет помады

Темно-синий + горчично-желтый

Глубокое богатство темно-синего цвета добавляет ощущение изысканности, а яркий оттенок горчично-желтого вносит в смесь игривый и современный оттенок. По словам Яны Ткаченко, эта смелая цветовая палитра идеально подходит для тех, кто хочет наполнить свой осенний стиль неожиданной ноткой.

Изумрудный зеленый + оранжевый

Изумрудно-зеленый и темно-оранжевый объединяются, чтобы создать потрясающее сочетание цветов на эту осень. Стилист отмечает, что глубокие, насыщенные тона изумрудно-зеленого вызывают ощущение роскоши и изысканности, тогда как теплые, огненные оттенки горелого апельсина добавляют нотку смелости и энергии.

Фиолетовый + бирюзовый

Неожиданное, но элегантное сочетание цветов. Королевские оттенки фиолетового добавляют статусности, а холодные и успокаивающие оттенки бирюзового — современности. Как объяснила Яна Ткаченко, вместе эти цвета достигают идеального баланса между смелостью и изысканностью, что делает их идеальным выбором для тех, кто стремится выразить свой осенний стиль.

Бежевый + коричневый

Классика, которую можно использовать этой осенью. Стилист отмечает, что бежевый и коричневый станут идеальным дуэтом. Эти нейтральные тона излучают изысканность и элегантность, создавая вневременной образ, который никогда не выйдет из моды.

Теплые и землистые оттенки бежевого и коричневого можно легко сочетать с любым другим цветом — голубым, молочным, синим, оранжевым. Это делает их невероятно универсальными. Независимо от того, выберете ли вы уютный свитер бежевого цвета или изящную пару темно-коричневых брюк

Тауп + белый

Чтобы получить более современный и свежий взгляд на осеннюю моду, стилист советует подумать о шикарном сочетании холодного белого и холодного бежевого цвета тауп. Тауп — представитель холодного оттенка бежевого, где вы увидите серый подтон. Это изысканное сочетание, и вы точно будет в центре внимания

Независимо от того, выбираете ли вы пальто цвета тауп в сочетании с белыми аксессуарами или наоборот, эта палитра обязательно обеспечит незабываемое впечатление, объясняет Яна Ткаченко.

Коричневый + деним

Теперь давайте окунемся в богатое и универсальное сочетание коричневого и темного денима. Глубокие и землистые тона коричневого цвета привнесут в ваш осенний гардероб ощущение тепла и уюта, а неизменная привлекательность темного денима добавит классического оттенка вашему общему образу.

Яна Ткаченко добавляет, что поднять градус ваших образов, смогут новые цвета и сочетания.

"Не все время же носить черное и серое!!! Экспериментируйте, развлекайтесь, разнообразьте свою цветовую палитру и позвольте своему стилю говорить именно о вас", — резюмировала стилист.

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