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Стиль життя

У яких відтінках відзначати 2025 - рік Зеленої Дерев'яної Змії (фото)

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Фото: istockphoto.com/skynesher | У чому святкувати Новий рык 2025

Згідно зі східним китайським календарем наступний рік - 2025, пройде під знаком Зеленої деревʼяної Змії.

Зовсім скоро Новий рік, а вітрини магазинів уже заманюють нас блискучими святковими вбраннями. Тож саме час спланувати, в чому ж зустріти 2025-й. Спеціально для Фокусу персональна стилістка Альона Чорновол розповіла, в якому кольорі зустріти новорічну ніч, аби і стихії прийдешнього року вшанувати, і виглядати актуально.

Зелений

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Зелене вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Стилістка радить обрати зелений колір вашого вбрання. Зокрема, зверніть увагу на смарагдовий, хвоя, металік, травʼяний, оливковий, хакі. Ці кольори символізує здоровʼя, процвітання та гармонію.

Червоний

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Червоне вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

За словами Альони Чорновол, традиційним залишається червона палітра для одягу, яку вже давно називають новорічною класикою, яка й у 2025 році незмінно актуальна. Якщо червоне вбрання для вас занадто яскраве, стилістка радить придивіться до аксесуарів у цьому пристрасному кольорі. Наприклад, оберіть червону сумочку чи взуття. Також не забувайте про трендовий відтінок бордо, він також ідеально підійде для святкування.

Коричневий

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Коричневе вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Також стилістка радить звернути увагу на коричневий колір, який називають кольором стабільності й надійності. За її словами, особливо актуально виглядає у глибокому шоколадному відтінку та фактурних матеріалах (замша, глянцева шкіра, лелітки).

Золотий та жовтий

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Жовте або золоте вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Крім цього, для святкування Нового року 2025 стилістка пропонує розглядати жовтий або золотий колір, які вважаються символами розкоші, тепла і щастя. Вона переконана, що в них ви точно не залишитесь непоміченою на новорічному святкуванні.

Срібний

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Срібне вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Для святкувань Нового року 2025 також можна обрати трендовий цьогоріч срібний колір. За словами Альони Чорновол, цей металевий відтінок сірого символізує мудрість і безтурботну радість. А ще у якості бонусу відмінно "підсвічує" портретну зону. Тож у срібному вбранні ви виглядатимете свіжо і сяятимете, наче новорічний подаруночок.

Синій

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Синє вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Серед кольорової палітри для вбрання на новорічну ніч також можна розглядати синій колір, який символізує вірність та нескінченність. Стилістка радить обирати відтінок, який гармоніюватиме з контрастністю вашої зовнішності — чим вищий контраст, тим більш насичений відтінок личитиме. Так, можна надавати перевагу від акварельно-бірюзового і блакитного до електрику і темно-синього.

Чорний

мода, стиль, вбрання на новий рік Fullscreen
Чорне вбарння на Новий рік 2025
Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Завершити кольорову палітру для святкування Нового року можна класичним чорним вбранням. За словами стилістки, цей колір може здаватися похмурим і не святковим, але який інший може бути настільки вишуканим і розкішним? Особливо ошатно виглядатиме чорне вбрання в цікавих фактурах: оксамиті, лелітках чи люрексі, пояснила Альона Чорновол.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії: що він готує, і як його зустріти.