В каких оттенках отмечать 2025 — год Зеленой Деревянной Змеи (фото)

Согласно восточному китайскому календарю следующий год — 2025-й, пройдет под знаком Зеленой деревянной Змеи.

Совсем скоро Новый год, а витрины магазинов уже заманивают нас блестящими праздничными нарядами. Так что самое время спланировать, в чем же встретить 2025-й. Специально для Фокуса персональный стилист Алена Черновол рассказала, в каком цвете встретить новогоднюю ночь, чтобы и стихии грядущего года почтить, и выглядеть актуально.

Зеленый

Зеленое угощение на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Стилист советует выбрать зеленый цвет вашего наряда. В частности, обратите внимание на изумрудный, хвоя, металлик, травяной, оливковый, хаки. Эти цвета символизируют здоровье, процветание и гармонию.

Красный

Красное одеяние на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

По словам Алены Черновол, традиционным остается красная палитра для одежды, которую уже давно называют новогодней классикой, которая и в 2025 году неизменно актуальна. Если красный наряд для вас слишком яркий, стилист советует присмотреться к аксессуарам в этом страстном цвете. Например, выберите красную сумочку или обувь. Также не забывайте о трендовом оттенке бордо, он также идеально подойдет для празднования.

Коричневый

Коричневая одежда на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Также стилист советует обратить внимание на коричневый цвет, который называют цветом стабильности и надежности. По ее словам, особенно актуально смотрится в глубоком шоколадном оттенке и фактурных материалах (замша, глянцевая кожа, пайетки).

Золотой и желтый

Желтый или золотой наряд на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Кроме этого, для празднования Нового года 2025 стилистка предлагает рассматривать желтый или золотой цвет, которые считаются символами роскоши, тепла и счастья. Она убеждена, что в них вы точно не останетесь незамеченной на новогоднем праздновании.

Серебряный

Серебряный наряд на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Для празднования Нового года 2025 также можно выбрать трендовый в этом году серебряный цвет. По словам Алены Черновол, этот металлический оттенок серого символизирует мудрость и беззаботную радость. А еще в качестве бонуса отлично "подсвечивает" портретную зону. Поэтому в серебряном наряде вы будете выглядеть свежо и сиять, как новогодний подарочек.

Синий

Синий наряд на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Среди цветовой палитры для наряда на новогоднюю ночь также можно рассматривать синий цвет, который символизирует верность и бесконечность. Стилист советует выбирать оттенок, который будет гармонировать с контрастностью вашей внешности — чем выше контраст, тем более насыщенный оттенок подойдет. Так, можно отдавать предпочтение от акварельно-бирюзового и голубого до электричества и темно-синего.

Черный

Черное одеяние на Новый год 2025 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Завершить цветовую палитру для празднования Нового года можно классическим черным нарядом. По словам стилистки, этот цвет может казаться мрачным и не праздничным, но какой другой может быть настолько изысканным и роскошным? Особенно нарядно будет выглядеть черный наряд в интересных фактурах: бархате, пайетках или люрексе, пояснила Алена Черновол.

Напомним, ранее мы писали, про 2025 — год Зеленой Деревянной Змеи: что он готовит, и как его встретить.