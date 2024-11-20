Як зробити зимовий гардероб яскравим - поради стилістки

Зимовий сезон, холоди, затишні светри, пухові куртки… і, звісно ж, вічне питання, як виглядати стильно та модно.

Зима часто стає сезоном модної рутини: ми обираємо базові темні кольори, прості фасони і речі, які "підходять до всього". Але хто сказав, що теплий одяг не може бути стильним? Стилістка Олена поділилася простими ідеями, як освіжити зимовий гардероб, додавши всього кілька яскравих деталей.

Шарфи й хустки

Так, стилістка рекомендує розбавити свій зимовий образ завдяки акцентним доповненням, якими в холодну пору спокійно можуть бути шарф, або хустка. Стилістка пояснює, що звісно мова йде не про чорний колір, а про яскраву палітру. Так, вона радить додати яскравий акцент до вашого образу за допомогою шарфа з принтом або насиченим кольором, наприклад, бордовий, зелений, синій чи навіть жовтий.

"Лайфхак: Якщо ваш верхній одяг однотонний, обирайте шарф із візерунком. А якщо пальто чи куртка мають принт — додайте шарф у нейтральному кольорі для балансу", — порадила стилістка.

Яскраві шапки

Крім цього, стилістка радить додати до гардероба шапку нестандартного кольору або фактури.

"В’язані шапки з об’ємною текстурою зараз у тренді, і вони легко додають цікавий акцент у будь-який зимовий образ. Але памʼятайте, що шапка має бути пропорційною до рис вашого обличчя", — пояснила Олена.

Рукавички та сумки

Рукавички — це не лише про тепло, а й про стиль! Тому, за словами стилістки, саме вони можуть стати яскравими акцентами в зимових образах.

"Додайте пару з декоративними деталями: вишивкою, ґудзиками чи навіть цікавим кроєм. А сумка може бути яскравим акцентом, який зробить образ більш виразно. Мій вибір цієї зими — червоні рукавички та сумка з фактурної шкіри", — розповіла стилістка.

Об’ємні прикраси

Також Олена радить додати великі сережки з гладенького металу або брошку, якщо носите пальто.

"Це маленька деталь, яка зробить ваш образ індивідуальним. Обирайте прикраси, які можна носити поверх светра або шарфа і не пхайте шубу в труси. Нагадую, що тоненькі ланцюжки і маленькі брошки ми на такі цупкі речі не одягаємо. Деталі — це ваш спосіб уникнути одноманітності в образах і підкреслити власну індивідуальність. Маленькі акценти, які ви додаєте, змінюють загальне сприйняття стилю. Ви можете залишити свій гардероб базовим, але деталі зроблять його цікавим і неповторним", резюмувала стилістка.

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