Белла Хадид показала, как быстро избавиться от отеков лица

Супермодель использует такой метод перед важными фотосессиями.

Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид поделилась серией фото и видео в своем Instagram, среди которых ролик, на котором знаменитость продемонстрировала лайфхак по борьбе с отеками перед важным днем.

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На видео 25-летняя модель опускает лицо в миску со льдом перед фотосессией, снимками из которой она тоже поделилась в этом посте.

[ + – ] Белла Хадид продемонстрировала свой способ борьбы с отеками лица

Поскольку лед улучшает кровообращение кожи, то этот метод не хуже массажа и гидрогелевых патчей. От низкой температуры кровеносные сосуды сужаются и уменьшается приток крови к коже, затем тело направляет больше крови к лицу. В результате кожа лица, особенно под глазами, начинает выглядеть более свежей.

Такой способ можно применять и тем, кто страдает от недосыпа, от чего появляются синяки и мешки под глазами. Однако следует ограничить время контакта кожи со льдом, поскольку может произойти ледяной ожог.

Ранее Фокус писал об очень откровенном образе Беллы Хадид. Короткий топ едва прикрывал грудь супермодели.

Напомним, в честь Дня всех влюбленных Белла Хадид поделилась архивными снимками со своим бойфрендом Марком Калманом. Они встречаются меньше года, но за развитием их отношений следит вся Сеть.